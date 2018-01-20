Бастрыкин взял под личный контроль дело мэра Махачкалы

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин взял на личный контроль ход расследования уголовного дела в отношении мэра Махачкалы Мусы Мусаева. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Мусаев подозревается в превышении полномочий с причинением тяжких последствий.

По версии следствия, в марте 2016 года Мусаев, заведомо зная, что земельный участок площадью около 17,5 тысяч квадратных метров, расположенный в городе Махачкале, является собственностью Республики Дагестан ха плату в размере одного миллиона 100 тысяч рублей незаконно подписал постановление о предоставлении ОАО "АСПК" в собственность этого участка. Согласно заключению специалиста, его рыночная стоимость составляет более 81 миллиона рублей.

В результате причинен значительный материальный ущерб бюджету Республики Дагестан на сумму около 80 миллионов рублей.

В настоящее время Мусаев задержан. В суд направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.