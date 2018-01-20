На Ставрополье произошел взрыв в частном доме

В Ставропольском крае в городе Новоалександровске взрыв бытового газа разрушил легкую дворовую по постройку возле частного дома. В результате ЧП пострадал мужчина, которого госпитализировали с различными травмами.

Сообщение о взрыве газа в частном доме на улице Южная, 68 поступило в МЧС сегодня около 5.10 утра.

- Взрыв произошел в надворовой постройке - летней кухне площадью 30 квадратных метров, - рассказал руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Олег Дегтярев. - Легкое саманное строение было полностью разрушено. Пострадавший в результате ЧП мужчина доставлен в Новоалександровскую центральную городскую больницу. Пожара после взрыва не произошло.

На место происшествия выезжало три спецмашины и семь спасателей. Сейчас эксперты уточняют причину из-за которой предположительно мог произойти взрыв.