Умер народный артист России и Дагестана Иосиф Матаев

Ушел из жизни выдающийся хореограф, народный артист России и Дагестана Иосиф Самуилович Матаев. 10 лет он руководил знаменитым ансамблем "Лезгинка", который называют душой Дагестана.

- Сегодня весь коллектив скорбит о невосполнимой утрате. "Жизнь мертвых продолжается в памяти живых", - эти слова принадлежат Цицерону. И светлая память о прекрасном человеке, талантливом руководителе, заботливом отце и преданном друге навсегда сохранится в наших сердцах, - говорит директор Государственного Академического ансамбля танца Дагестана "Лезгинка" Джамбулат Магомедов.

В эксклюзивном интервью "РГ" Джамбулат Магомедов рассказал, что именно Иосиф Матаев убедил его круто изменить свой жизненный путь. Такой уж яркий, харизматичный, влюбленный в свое дело был этот человек

- Мы летели из Махачкалы в Москву, и Иосиф Самуилович всю дорогу говорил о творческих планах "Лезгинки". Это были 90-е годы, ансамбль переживал не самые свои лучшие времена. Я тогда занимал должность замдекана в одном из институтов, меня интересовали вопросы экономики. Тем не менее творчество всегда меня влекло, ведь вырос в творческой семье - моя мама поэтесса Фазу Алиева, отец Мусса Магомедов - известный писатель. Я высказал свои идеи насчет того, как вывести коллектив из кризиса, а в Москве мыв вместе с Матаевым пошли в Министерство Культуры России - добиваться преференций. Иосиф Самуилович сказал: "Вот такой мне директор и нужен!". Я отказался, пояснив, что у меня совсем другие перспективы. Но маэстро не отступил, переговорил с моими родителями, пригласил на репетиции, чтобы я своими глазами увидел, какой это великий и тяжелый труд - танцевать. Я проникся и перешел работать в ансамбль и благодарен судьбе за то, что она свела меня с Великим Маэстро. В очень непростое время, в 1993 году ему удалось поставить первый в истории Дагестана "Парту-Патима". Матаев был автором либретто, хореографом и режиссером-постановщиком. Все, кто работал с Иосифом Самуиловичем, помнят его как человека доброго и отзывчивого. Его было невозможно не любить. Коллектив ансамбля "Лезгинка" выражает глубокие и искренние соболезнования семье и близким Иосифа Самуиловича Матаева. "Лезгинка" потеряла Учителя, Наставника и очень близкого Друга, - говорит Джамбулат Магомедов.

- Танцы, поставленные Матаевым, такие как "Рутульский", "Нежность", "Весна" вошли в "Золотой фонд" Академического ансамбля "Лезгинка". Работа маэстро над репертуаром была неразрывно связана самобытными традициями Дагестана. "Лезгинка" гастролировала с большим успехом по городам Советского союза. Ансамблю рукоплескали зрители в самых престижных залах в зарубежных проездках в ГДР, Югославии, Болгарии, Алжире, Тунисе, Марокко, Ливии, Сирии, Иордании, Ираке, Франции, Англии, Турции, Бельгии, Италии, США, Японии, Индии, Северной Корее, Китае, Австралии Министерство культуры Дагестана, врио министра культуры Зарема Бутаева , деятели культуры и искусства выражают глубокие и искренние соболезнования семье, родным, близким и друзьям Иосифа Самуиловича Матаева, - сообщили в пресс-службе регионального Министерства культуры.

Похороны Иосифа Матаева пройдут в Израиле.

Справка "РГ"



Иосиф Матаев родился 26 апреля 1940 года в Махачкале в многодетной семье горских евреев. Его отец был потомственным земледельцем, мать вела хозяйство. В семье Матаевых все дети нашли себя в творчестве. Старшая сестра Берта, окончила музыкальное училище и стала певицей, братья Иосиф и Шалуми с детства занимались хореографией. Иосиф в раннем детстве танцевал в самодеятельных ансамблях народного танца. В 1955 году стал солистом балета Государственного ансамбля песни и танцы Дагестана.



В 1958 по приглашению Танхо Израилова стал солистом балета и ассистентом балетмейстера Государственного Академического ансамбля танца Дагестана "Лезгинка". С 1982 года по 1993 год был художественным руководителем и главным балетмейстером ансамбля "Лезгинка". Иосиф Самуилович окончил ГИТИС им. А.В. Луначарского, почетный профессор Российского университета культуры и искусства, автор книги "Лезгинка.