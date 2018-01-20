В центре Петербурга загорелось здание Минобороны России

В центре Санкт-Петербурга загорелось четырехэтажное нежилое здание Военно-морской академии имени Кузнецова. Информация об этом поступила в МЧС в 00:45. Через пять минут на место происшествия прибыло первое пожарное подразделение.

"Пожар произошел в одном из подсобных помещений, где не живут курсанты. Площадь горения небольшая, пострадавших нет", - сообщили в экстренных службах. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неисправной проводки.

Для ликвидации пожара привлечены 22 единицы техники и 110 человек личного состава. Тушат огонь и курсанты, передает ТАСС.