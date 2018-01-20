Под Астраханью испытали мини-катер на воздушной подушке

На Волге у села Яксатово Астраханской области прошли ходовые испытания экспериментального катера на воздушной подушке. Судно, созданное студентами и сотрудниками Астраханского государственного технического университета, удалось разогнать на льду до 95 километров в час.

Как сообщил "РГ" руководитель испытательной группы Алексей Титов, первые испытания катера прошли в канун Нового года, а во время зимних каникул аппарат был доработан и подготовлен к демонстрационному показу. Катер может перевозить четырех человек и может перевозить до 450 килограммов груза.

"Использование композиционных материалов в конструкции позволили значительно снизить массу, что технологически расширило возможности по выбору наиболее экономичного и эффективного двигателя для судна", - сообщили в Астраханском государственном техническом университете.

Судно может передвигаться не только по воде, но и по снегу, земле и льду. Скорость от 45 до 95 километров в час. Катер может преодолевать препятствия до 12 градусов. Ограничения по мореходности составляют только волны высотой от 60 сантиметров.