Рок-музыкант Том Петти скончался от передозировки лекарств

Судмедэксперты установили причину смерти американского музыканта Тома Петти. Он скончался от остановки сердца, вызванной передозировкой лекарств.

В крови рок-исполнителя нашли смесь из семи веществ - несколько видов обезболивающих, снотворное и антидепрессанты.

Напомним, Петти скончался в октябре прошлого года в городе Малибу (штат Калифорния).

Том Петти родился 20 октября 1950 года, получил известность в 1970-х, выступая с группой Tom Petty and the Heartbreakers. В 2002 году коллектив был включен в Зал славы рок-н-ролла. Петти также выступал с Бобом Диланом и Джорджем Харрисоном. Об этом пишет ТАСС.