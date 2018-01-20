Россия, Иран и Турция согласовали списки участников Конгресса в Сочи

Москва, Тегеран и Анкара согласовали списки участников Конгресса сирийского национального диалога, их окончательное оформление займет немного времени. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

"Основной вопрос, который сегодня обсуждался - это проведение Конгресса сирийского национального диалога. Я считаю, что встреча прошла успешно. Нам удалось согласовать списки участников форума. Предстоит еще работа по досогласованию, на которую потребуется еще максимум один-два дня", - сказал Лаврентьев в Сочи по итогам консультаций с Ираном и Турцией.

По словам российского представителя, после завершения согласования участникам Конгресса будут направлены приглашения и обеспечена их доставка на форум.

"Важным результатом сегодняшней встречи стало подтверждение готовности провести Конгресс в назначенные сроки. То есть 29 января будет заезд участников, 30 января пройдет сам форум", - отметил Лаврентьев.

Спецпредставитель президента России соощил, что в ходе заседания в Сочи обсуждались различные процедурные вопросы, и каких-либо расхождений у представителей всех трех делегаций не наблюдалось.

"Мы сошлись в понимании того, что Конгресс является чрезвычайно важным мероприятием с точки зрения демонстрации всему международному сообществу стремления всех слоев сирийского общества к достижению мира на сирийской земле", - констатировал Лаврентьев.