СМИ: У Анджелины Джоли роман со звездой камбоджийского рэпа

Поскольку роман и "скорая свадьба" 42-летней Анджелины Джоли и некоего "миллиардера-филантропа с Ближнего Востока" так и не нашли подтверждения, оставаясь сплетнями от анонимных "инсайдеров", пресса поспешила отыскать актрисе нового избранника.

Как пишет New Idea, очередным лирическим интересом Энджи стал-де 38-летний камбоджийский рэпер, режиссер и продюсер Прач Ли, с которым она познакомилась через общую подругу и далее очень сблизилась во время съемок докудрамы "Сначала они убили моего отца".

По сведениям периодики, Джоли, как обычно, уже познакомила "нового парня", который "тайно посещает ее дом", с детьми, у них нашлась масса общего, они много времени проводят вместе и так далее.

При этом для старшего приемного сына Джоли, Мэддокса, Ли уже якобы стал как родной, "заменив отца" и сделавшись "образцом для подражания".

Известно: Прач родился в концлагере во времена диктатуры "красных кхмеров". После его родителям удалось выехать в США, где они поселились в Лонг-Бич.

Ресурс Gossip Cop, яростно специализирующийся на развенчании такого рода слухов, все сказанное выше тут же, естественно, опроверг.

Напомним, Джоли и Брэд Питт расстались больше года назад, но официально по-прежнему еще не разведены.