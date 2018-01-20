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20.01.2018 00:28
Рубрика: В мире

В американском аэропорту задержали журналистов с муляжом бомбы

В аэропорту Ньюарка задержали съемочную группу, которая пыталась пронести через пункт досмотра устройство, которое внешне походило на самодельную бомбу. Таким образом журналисты хотели проверить службу безопасности, сообщает ТАСС.

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По данным СМИ, муляж бомбы находился в ручной клади. В итоге на территории воздушной гавани задержали не менее семи человек, работавших над сюжетом для канала CNBC.

Им предъявлены обвинения в нарушении правил безопасности и сговоре с целью вызвать панику среди населения. Теперь членам съемочной группы грозит крупный штраф.

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