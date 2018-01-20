В американском аэропорту задержали журналистов с муляжом бомбы

В аэропорту Ньюарка задержали съемочную группу, которая пыталась пронести через пункт досмотра устройство, которое внешне походило на самодельную бомбу. Таким образом журналисты хотели проверить службу безопасности, сообщает ТАСС.

По данным СМИ, муляж бомбы находился в ручной клади. В итоге на территории воздушной гавани задержали не менее семи человек, работавших над сюжетом для канала CNBC.

Им предъявлены обвинения в нарушении правил безопасности и сговоре с целью вызвать панику среди населения. Теперь членам съемочной группы грозит крупный штраф.