В Бразилии закрыли самую большую мусорную свалку в Латинской Америке

В столице Бразилии прекратила работу самая большая мусорная свалка латиноамериканского континента. "Лишао да Эструтурал", ее официальное название, просуществовала почти 60 лет всего в 20 километрах от официальной резиденции президента, дворца Планалту. За это время на ее территорию было свезено более 40 миллионов тонн отходов из Бразилиа и окрестностей.

"Лишао", имевшая в первые месяцы своего существования всего один гектар в диаметре, разрослась за годы эксплуатации до внушительных 240 гектаров, что позволило ей надолго закрепится в рейтинге самых крупных свалок мира. "Мусорный массив", как называют работники выросшую из отходов гору, в самой его высокой точке достиг высоты в 60 метров. Ежемесячно она принимала около 70 тысяч тонн мусора. Как отмечают старожилы, "гора" могла быть еще выше, если бы все эти годы десятки тысяч людей буквально руками не разгребали все эти отходы в поисках того, что можно было бы повторно использовать, продать, либо употребить в пищу.

Первые сборщики мусора появились на ее территории практически сразу, но самая большая волна граждан, получившая название "вторжение", осевших на территории свалки приходится на 1990 год, в период сильнейшего экономического кризиса в стране. Построенные этими переселенцами из найденных в мусоре материалов первые 100 жилищ со временем незаметно для окружающих превратились в настоящий город с 45 тысячами жителей. Из них около трех тысяч, включая женщин и детей, ежедневно занимаются разбором отходов условиях, которые сложно назвать человеческими. Месячный заработок таких работников не превышал 500-900 реалов (около 9-16 тысяч рублей), что по местным меркам, с учетом высоких столичных цен, крайне мало.

Для многих бедных бразильцев это место было своеобразным началом лучшей жизни, связывалось с надеждой обрести работу и жилище в столице. Но многие из них так и прожили на свалке фактически всю свою сознательную жизнь. Накануне закрытия "Лишао" одна из таких старожилок, 63-летняя Валденаина душ Сантош, вышла замуж. Свадебная церемония прошла на уже засыпанной землей части свалки со всеми положенными атрибутами - красной дорожкой, букетами цветов, алтарем и музыкой. "Я проработала здесь более 40 лет, мой жених - более десяти. Как-то я возвращалась с работы и увидела его, он показался мне симпатичным. Спросила, холост ли он. Он ответил, что да. Так все и началось. Пусть свалку закроют, но я хочу, чтобы все друзья, весь мир помнил о том, что здесь, в этом месте зародилась настоящая любовь", - заявила невеста собравшимся репортерам.

Она также обратила внимание и на другую проблему. После того, как свалка перестанет существовать, у тысяч людей не останется другого выбора, как покинуть свои дома в поисках нового заработка. "Да, это может показаться для кого-то странным, но это место является неотъемлемой частью нашей жизни и единственным источником дохода. Большинству из нас некуда идти и негде искать работу, но мы не отчаиваемся", отметила Валденаида.