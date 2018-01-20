В Италии кот получил в наследство 30 тысяч евро. Хозяйка считала питомца главным существом в своей жизни. "Она любила его больше, чем своих детей", - рассказала дочка женщины, скончавшейся несколько дней назад.

Согласно завещанию, члены семьи в случае недомогания животного должны идти на любые меры для его лечения - вплоть до продажи драгоценностей и антиквариата. "Нам остается только уважать ее пожелание. Она всегда учила нас ценить всех живых существ, чтобы жить в безмятежности и вере в Бога, для которого все равны", - подчеркивают родственники покойной.

Как отмечает ТАСС, кот Джерри, проживающий в городе Сачиле, уже "пользуется" полученными деньгами. Усатый питается креветками и спит на четырех разных лежанках.