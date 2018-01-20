В Кабуле жертвами атаки на отель могли стать 15 человек человек

Около 15 человек могли погибнуть или получить ранения в результате нападения неизвестных боевиков на отель Intercontinental в Кабуле. Об этом сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на одного из очевидцев. "По крайней мере 15 человек либо убиты, либо ранены на первом и втором этажах отеля", - рассказал очевидец, которому удалось cбежать из гостиницы во время атаки.

На место происшествия прибыли сотрудники силовых структур и вступили с нападавшими в перестрелку. Один из злоумышленников убит, еще трое боевиков могут находиться внутри здания. По предварительным данным, к атаке причастны как минимум один террорист-смертник и неустановленные лица, вооруженные гранатами и автоматическим оружием. В правоохранительных органах полагают, что боевики взяли некоторых находившихся в отеле людей в заложники.

Данные о количестве жертв и пострадавших в результате нападения власти Афганистана пока не комментируют.

Отель Intercontinental в афганской столице считается одной из популярных гостиниц среди иностранцев. В июне 2011 года он также подвергался нападению боевиков. Тогда погибли 21 человек, включая 9 нападавших. Ответственность за атаку взяло афганское движение "Талибан" (деятельность организации запрещена на территории РФ).