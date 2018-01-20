В КНР казнили 20 американских шпионов из-за экс-сотрудника ЦРУ

Арестованного бывшего сотрудника ЦРУ в США подозревают в пособничестве китайским спецслужбам. Джерри Чунь Шин Ли передал КНР сведения, которые помогли арестовать и ликвидировать 20 американских информаторов, передает ТАСС.

Китайским спецслужбам в период с 2010 по 2012 год удалось практически нейтрализовать агентурную сеть ЦРУ в КНР, которую создавали в течение многих лет.

Американские чиновники охарактеризовали те события как одну из крупнейших неудач для Соединенных Штатов в разведывательной сфере.