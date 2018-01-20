На прошедшей сегодня в Лозанне четырехсторонней встрече с участием Международного Олимпийского комитета (МОК), Оргкомитета ОИ-2018, представителей Республики Корея и КНДР стороны окончательно согласовали условия участия делегации Северной Кореи в Зимней Олимпиаде в Пхенчхане.

По итогам встречи была подписана декларация, которую зачитал глава МОК Томас Бах.

Спортивная делегация КНДР на ОИ-2018 будет состоять из 46 человек, из которых 22 спортсмена и 24 тренера и специалиста. В женском хоккее появится единая сборная Кореи, а делегации двух стран пройдут вместе на церемониях открытия и закрытия ОИ. Кроме того, на игры будет аккредитован 21 журналист из КНДР.

МОК согласился предоставить специальную квоту (wild card) для северокорейских спортсменов в пяти видах спорта - хоккею на льду среди женщин, фигурном катании, беговых, горных лыжах и шорт-треке.

Если говорить конкретно, то КНДР будет представлена в парном фигурном катании Рим Дэ Оком и Ким Чжу Сиком. Участие этой пары вызывало меньше всего сомнений, так как эти атлеты - единственные северокорейские спортсмены, которые ранее получили право участвовать в ОИ-2018 по спортивному принципу, сумев пройти сито отборочных состязаний. Однако ранее они не подали в установленное время заявку, их квота перешла к другим атлетам, а потому понадобилось специальное решение МОК.

В шорт-треке защищать честь КНДР на дистанции 1500 м у мужчин будет Чон Гван Бом, а на дистанции 500 м у женщин - Чхве Ын Сон.

В беговых лыжах будут участвовать трое северокорейских лыжников - Хан Чху Гён, Пак Иль Чхоль (мужчины) и Ри Ён Гым (женщины). Также трое спортсменов, занимающихся горными лыжами, из КНДР поедут в Пхенчхан - Чхве Мён Гван, Кан Сон Иль и Ким Рён Хян, которые выступят в дисциплине "гигантский слалом".

Пожалуй, самая нестандартная ситуация сложилась в женском хоккее. Было принято решение, что создается единая сборная Кореи, в которую войдут 23 спортсменки из Южной Кореи и 12 северокореянок. Вопрос конкретного участия каждого из спортсменов в играх будет решать тренер сборной Южной Кореи, так как именно южанки, а не КНДР ранее получили право играть на ОИ-2018.

Так как названия "Республика Корея" и "КНДР" на корейском языке звучат совершенно по-разному, то общая команда будет иметь везде английское название - Korea, а сокращенный вариант определен как COR. В качестве гимна будет играть общая для Юга и Севера национальная песня "Ариран". Стороны также пришли к решению использовать для единой команды отдельный особый флаг - изображение Корейского полуострова голубым цветом на белом фоне.

На церемониях открытия и закрытия делегации РК и КНДР также пройдут вместе под флагом "единой Кореи". Нести флаг будут два человека - женщина и мужчина, представляющие Юг и Север Кореи.

Глава МОК Томас Бах не скрывал своего хорошего настроения и положительного отношения к результатам прошедшей встречи. "Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане открыли дверь для мирного диалога на Корейском полуострове. Наша встреча сегодня показывает, что олимпийский спорт наводит свои мосты. Он никогда не возводит стен", - подчеркнул Бах.

Напомним, что очередные Зимние Олимпийские игры начнутся 9 февраля 2018 года в Южной Корее и продлятся до 25 февраля. Основные объекты сосредоточены в двух местах - уезде Пхенчхан, чье имя фигурирует в официальном названии игр (ОИ-2018 в Пхенчхане) и городе Каннын. В первом регионе сосредоточены объекты для "снежных" видов спорта (лыжи, биатлон, сноуборд и прочие), а также санно-бобслейная трасса. Каннын стал местом проведения состязаний по "ледовым видам" - хоккей, фигурное катание, бег на коньках, шорт-трек, керлинг.