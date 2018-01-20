В Палестине родственники убили израильского шпиона

Палестинская семья из сектора Газа убила родственника Ахмеда Бархума, подозреваемого в шпионаже в пользу Израиля. "Мы приветствуем смертный приговор… приведенный в исполнение одним из членов нашей семьи, дабы отомстить за жизни мучеников и восстановить семейную честь", - заявил представитель клана Бархум.

Боевое крыло правящего в секторе Газа движения ХАМАС приветствовало поступок семьи, "покаравшей предателя", передает РИА Новости.

Власти анклава сами регулярно выносят и приводят в исполнение смертные приговоры. Местные суды за последние десять лет приговорили к высшей мере наказания 109 человек.