В результате пожара в мотеле Сеула сгорели пять человек

Пять человек погибли и еще четыре получили серьезные ранения в результате пожара, который вспыхнул в мотеле Сеула. Полиция уже задержала человека, который подозревается в поджоге гостиницы.

Как сообщили в управлении полиции по округу Хехва, трагедия произошла сегодня в начале четвертого утра по местному времени. В одном из мотелей в центре города, в районе Чунгу, начался пожар. В результате пять человек погибли, еще четыре пострадали. Состояние двоих из них характеризуется как очень тяжелое.

На основании показаний очевидцев полиция задержала человека, который подозревается в совершении поджога в гостинице. Им оказался 53-летний мужчина, который занимается доставкой еды в одном из местных китайских ресторанов. После поджога он сам позвонил в полицию и сознался в преступлении.

Как выяснилось, накануне хозяин мотеля отказал подозреваемому в заселении, так как последний находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. В отместку мужчина купил на ближайшей автозаправке 10 литров бензина, разлил на первом этаже мотеля и поджег жидкость.

Уже подтверждено, что пожар начался от разлитого бензина. Полиция пока не может допросить подозреваемого, так как он до сих пор не приходит в себя после опьянения.