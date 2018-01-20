В США успешно стартовала ракета Atlas V с военным спутником

Ракета-носитель Atlas V с американским спутником военного назначения GEO-4 стартовала с космодрома Канаверал в штате Флорида.

"Мы подтверждаем отделение нижней ступени ракеты. Все системы работают нормально", - сообщил представитель компании United Launch Alliance, которая отвечает за пуск.

Как пишет ТАСС, GEO-4 будет передавать на Землю данные о ракетных запусках. Аппарат оснащен инфракрасными сенсорами. Срок его службы составляет 12 лет.

На орбите уже находятся 10 спутников, которые являются частью создаваемой ВВС США Инфракрасной системы космического базирования.