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20.01.2018 04:32
Рубрика: В мире

В США успешно стартовала ракета Atlas V с военным спутником

Ракета-носитель Atlas V с американским спутником военного назначения GEO-4 стартовала с космодрома Канаверал в штате Флорида.

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"Мы подтверждаем отделение нижней ступени ракеты. Все системы работают нормально", - сообщил представитель компании United Launch Alliance, которая отвечает за пуск.

Как пишет ТАСС, GEO-4 будет передавать на Землю данные о ракетных запусках. Аппарат оснащен инфракрасными сенсорами. Срок его службы составляет 12 лет.

На орбите уже находятся 10 спутников, которые являются частью создаваемой ВВС США Инфракрасной системы космического базирования.

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