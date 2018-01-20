Венесуэльский офицер-мятежник убит выстрелом в голову

В Венесуэле ликвидировали полицейского Оскара Переса, перешедшего на сторону оппозиции. Мятежник погиб от выстрела в голову, передает РИА Новости.

Перес был уничтожен в результате спецоперации в районе Каракаса вместе с шестью соратниками, в их числе была женщина. Еще шесть мятежников взяты под стражу. Во время вооруженной операции по поимке Переса были убиты два полицейских и ранены еще восемь.

Полицейский вел прямую трансляцию в социальных сетях, утверждая, что готов сложить оружие и сдаться, однако ему в этом было отказано.

В прошлом году группа сотрудников спецслужб Венесуэлы во главе с Пересом угнала полицейский вертолет, забросала гранатами и обстреляла здания МВД и Верховного суда, заявив о начале борьбы с режимом президента Николаса Мадуро.