Во Франции умер "король французской кухни" шеф-повар Поль Бокюз

Во Франции на 92 году жизни скончался король французской кухни, обладатель трех звезд Мишлен, лионский шеф-повар Поль Бокюз. Об этом сообщил экс-мэр Лиона и нынешний министр внутренних дел Франции Жерар Коллон.

"Скончался Поль Бокюз. Гастрономия погрузилась в траур. Господин Поль был самой Францией, простотой и щедростью, превосходством и искусством жизни. Нас покинул папа гастрономии. Пусть шеф-повара как в Лионе, так и во всем мире и дальше приумножают плоды его страсти", - написал министр на своей странице в Twitter.

Поль Бокюз умер недалеко от Лиона в коммуне Коллонж-о-Мон-д'Ор, где родился в 1926 году.

Как напоминает РИА Новости, Бокюз был выходцем из потомственной семьи кулинаров, которые работали в этой области с XVII века. Во время Второй мировой войны будущий шеф-повар ушел на фронт добровольцем для борьбы с фашистами. После войны он устроился в один из ресторанов Лиона. В 1961 году Бокюз вернулся на работу в ресторан отца, после чего заведение в течение четырех последующих лет получило три престижных звезды Мишлен.

В 1970-х годах Поль Бокюз стал одним из основоположников так называемой "новой французской кухни", которая уделяет особое внимание качеству продуктов и калорийности блюд. В 1987 году знаменитый француз учредил кулинарный конкурс "Золотой Бокюз", считающийся одним из самых престижных международных конкурсов.

Бокюз в 1989 году был удостоен звания "Лучший повар Франции", является обладателем ордена Почетного легиона.