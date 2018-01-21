На прошедшей неделе свои первые в новом году рейтинги кандидатов в президенты представил один из крупнейших российских измерителей - фонд "Общественное мнение" (ФОМ). "Великолепная шестерка" политиков, имеющих шансы оказаться в итоговом бюллетене по сравнению с результатами недельной данности опросов ВЦИОМ, не изменилась: Путин, Жириновский, Грудинин, Собчак, Явлинский, Титов.

Интересно, что шумно разрекламированная оппозиционной группировкой Навального PR-акция по проведению альтернативного соцопроса не принесла никаких сенсаций. Оппозиционеры лишь подтвердили объективность данных ведущих российских поллстеров - цифры рейтингов кандидатов почти те же.

Среди тематических опросов обращает на себя внимание специальное исследование ФОМ по Павлу Грудинину. Причины особого отношения просты - появление нового лица не только привлекает внимание, позволяет оживить кампанию и дает стимулы другим участникам кампании искать оригинальные ходы, но и предоставляет возможность лучше разобраться в реальных настроениях электората и в итоге лучше спрогнозировать итоговый результат. Трудно понять, что на самом деле происходит с предпочтениями и динамикой спроса на политическом рынке, если предложение годами не меняется. По итогам исследования можно сделать вывод, что замена одного из традиционных лидеров опросов Геннадия Зюганова на новичка создала некоторые ожидания лишь в элитной аудитории, массовый избиратель пока не до конца разобрался, что к чему.

Не позволяет сейчас конкретнее оценивать перспективы Грудинина слишком поздний старт его кампании. Через три недели после выдвижения кандидата от КПРФ еще не знают 69 процентов избирателей. Это объяснимо долгими праздниками, но все равно много. Усилий лично Грудинина и его команды до сих пор явно недостаточно, чтобы существенно увеличить узнаваемость. А этот важный параметр имеет приоритетное значение для дальнейшего набора электорального веса.

Замена одного из традиционных лидеров опросов Геннадия Зюганова на новичка создала некоторые ожидания лишь в элитной аудитории

Опрос по отношению к кандидатуре Грудинина важен и по другой причине. Согласно полученным данным только 7 процентов избирателей отрицательно относятся к отказу Зюганова от участия в президентских выборах. 93 процента либо это решение поддерживают, либо вовсе безразличны к Геннадию Андреевичу.

Для политика равнодушие страшнее всего. Каковы его причины в данном случае? По всей видимости, люди просто устали от тех, кто не сходит со сцены уже почти четверть века, от тех, кто удерживает свое место с 90-х годов прошлого века. Мне кажется, данное отношение к выдвижению Зюганова сигнал всему допутинскому поколению политиков - пора уходить. Их время прошло. Среди них было много ярких лидеров и достойных людей, но сейчас они все без исключения воспринимаются как главные помехи для появления молодежи во власти. Думается, что эти настроения еще сыграют свою роль, хотя и не в этом году, а чуть позже - на следующих выборах в Госдуму.

Среди заметных событий кампании начавшиеся поездки кандидатов по регионам. Бросается в глаза, что большинство кандидатов предпочитают ориентироваться на электорат крупных городов. На первый взгляд это вполне логично, сначала обрабатываются крупные электоральные сегменты, потом мелкие.

Нужно однако учесть - есть риск не успеть достучаться до жителей глубинки в спрессованной повестке конца кампании. Это явно понимает Владимир Путин, который на неделе встретился с представителями малых городов и традиционных территорий. Причем тематика предполагала масштабирование сигнала для других аудиторий - тема комфортной среды важна не только для жителей малых городов, но и для обитателей мегаполисов, по той или иной причине связанных с "малой родиной". Тем более что разговор шел не только о местном патриотизме. Путин предлагает правительству активнее заняться развитием в малых городах современных медицинских и образовательных центров. Возможно, что власть наконец-то решится на перенос в города, особенно недалеко от Москвы и Санкт-Петербурга, крупных учебных и научных центров. Это даст мультиплицирующий эффект и позволит создать благоприятные условия для развития ряда территорий.

Усталость от долгих новогодних праздников все еще не позволяет кандидатам оперативно реагировать на информационные поводы, которые занимают внимание электората и формируют актуальные темы для обсуждения. На неделе таким сюжетом стало появление в Интернете ролика с танцами курсантов летного училища в Ульяновске, дискуссия о допустимости подобных развлечений и намерение официальных лиц наказать танцоров. В поддержку танцующих летчиков выступили другие коллективы. Включились в обсуждение и разные ньюсмейкеры. Лишь кандидаты молчали. Первым, да и то с большим опозданием среагировал многоопытный Владимир Жириновский.

Среди заметных событий кампании начавшиеся поездки кандидатов по регионам

Промедление тревожный звоночек. Кандидаты должны понимать, что от них ждут реакции на повестку, которую составляют не только серьезные темы, но и на первый взгляд легкомысленные сюжеты, в конечном счете способные привести к важным выводам. Опоздание в определенных обстоятельствах может быть хуже ошибки. Кандидатам нужно ускорять реакцию, если они хотят быть вовремя замеченными избирателями.

Источник данных: "ФОМнибус" - опрос по собственной инициативе граждан РФ от 18 лет и старше. 14 января 2018. 43 субъекта РФ, 100 населенных пунктов, 1500 респондентов. Интервью по месту жительства. Статпогрешность не превышает 3,6%.