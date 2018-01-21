На чемпионате Европы в Москве российские фигуристы завоевали девять медалей из 12 возможных: две золотые, четыре серебряные и три бронзовые. Евгения Тарасова - Владимир Морозов защитили прошлогодний титул, а вот в женском одиночном катании у нас появилась новая чемпионка - 15-летняя Алина Загитова.

Победительница финала Гран-при и чемпионата страны продолжила беспроигрышную серию в своем первом взрослом сезоне. Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева потерпела первое поражение с ноября 2015 года, когда она заняла второе место на московском этапе Гран-при. На домашнем чемпионате Европы у нее тоже "серебро". Но все равно после выступления Жени, которая совсем недавно ходила в гипсе из-за травмы стопы, зал аплодировал стоя.

- Самая главная моя победа - то, как отреагировали зрители, - призналась Медведева. - Из-за ноги у меня был двухмесячный перерыв между соревнованиями. Я пропустила два турнира. Это очень сильно сказывается. И я действительно себя преодолела. А еще стала по-другому воспринимать происходящее на соревнованиях. Раньше крики болельщиков перед стартом меня сбивали. А сейчас, когда целый зал скандирует: "Женя, давай, ты - лучшая", я испытываю непередаваемые эмоции. Вообще с самого утра я проснулась с мыслью, что я просто буду делать все, что в моих силах. Жить настоящим моментом, здесь и сейчас. Да, в прокате были некоторые моменты - сказался перерыв. Но все равно я вложила всю душу в этот прокат. "Серебро" - это "серебро". Но для меня важны сами соревнования. И, учитывая ситуацию, это достаточно неплохой результат.

Лучшая фигуристка Европы, как ни странно, тоже весьма сдержанно оценила свой успех.

- Я обычно самокритична, поэтому поставила бы себе "четверку", так как были недочеты. Но мы уже обсудили все с тренерами. Я попытаюсь их исправить, - сказала Загитова. - Но все-таки обе программы удалось откатать без явных ошибок. Поэтому я чувствую радость и облегчение. Постараюсь удержать эту планку. Сейчас я счастлива, но нужно стремиться побеждать на более крупных соревнованиях. И эта победа должна придать мне сил на будущее.

Противостояние двух учениц Этери Тутберидзе, которая однажды уже заставила весь мир сойти с ума по олимпийской чемпионке в командном турнире Юлии Липницкой, ожидалось на протяжении всего сезона. Однако из-за травмы Жени встреча случилась только на предолимпийском чемпионате Европы. Заслуженный тренер Татьяна Анатольевна Тарасова так и сказала журналистам: "Встречу Медведевой и Загитовой так нагнетали, что "поели" Женины нервы. Кроме травмы ноги она еще и психологическую травму получила. Надо ценить то, что имеем".

Евгения Медведева: Самая главная моя победа в том, что весь зал встал после моего проката

Но обеим спортсменкам придется быть сильными. На Олимпийских играх они снова будут в центре внимания. За них будут болеть зрители, их будут сравнивать специалисты, их будут судить арбитры.

С одной стороны, в Москве в женском одиночном катании произошло что-то вроде революции. Евгению Медведеву, которая уже несколько лет выигрывала все турниры и держала высочайший уровень, обошла новая звездочка Алина Загитова, вышедшая на пик формы как раз в олимпийском сезоне. С другой стороны, в Пхенчхане соперничество двух фигуристок начнется с начала. И говорить, что результаты европейского первенства будут определяющими, наверное, не стоит.

Чтобы забыть о травме и всех сложностях этого сезона, Женя Медведева поменяла платье к произвольной программе "Анна Каренина". Наверное, хотела, чтобы с черным цветом костюма, хотя это ее любимый цвет, закончилась и черная полоса. Когда фигуристка ждала оценки, она на несколько секунд закрыла глаза. Наоборот, пыталась запомнить этот момент, как потом объяснила сама. Она вернулась. И она будет бороться - пусть теперь не только с собой, но еще и с очень сильной конкуренткой.

Состав на Олимпиаду

По итогам московского чемпионата Европы Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) назвала имена спортсменов, которые примут участие в Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане.

Женщины: Алина Загитова, Евгения Медведева, Мария Сотскова.

Мужчины: Дмитрий Алиев, Михаил Коляда.

Пары: Евгения Тарасова - Владимир Морозов, Ксения Столбова - Федор Климов, Наталья Забияко - Александр Энберт.

Танцы на льду: Екатерина Боброва - Дмитрий Соловьев, Александра Степанова - Иван Букин.