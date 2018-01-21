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21.01.2018 21:14
Рубрика: Спорт

Прыгнул выше головы

Россиянин взял Кубок мира по лыжной акробатике
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск №7475 (12)
Россиянин Максим Буров выиграл общий зачет Кубка мира по лыжной акробатике, являющейся олимпийской дисциплиной фристайла.

Этот успех стал возможен после победы 19-летнего Бурова на заключительном этапе Кубка мира в американском Лейк-Плэсиде. Таким образом, россиянин выиграл второй этап по ходу нынешнего сезона. Всего в активе Бурова стало 355 очков. Второе место у китайца Цонг Янга с 329 баллами.

Отметим, что Максим Буров оказался всего лишь вторым нашим соотечественником, которому удалось выиграть общий зачет Кубка мира в данной дисциплине. До него в сезоне 2002/2003 подобный триумф праздновал Дмитрий Архипов.

Что касается девушек, в общем зачете аналогичной дисциплины Кристина Спиридонова финишировала на третьем месте.

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