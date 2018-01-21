Чем грозит американцам очередной финансовый коллапс правительства США

Но множество ведомств и объектов будут закрыты. В Белом доме уже перестала отвечать на звонки линия по связям с общественностью. Теперь звонящие слушают автоответчик, который сообщает о приостановке работы правительства и винит за это демократическую оппозицию в конгрессе США. Президент и его старшие помощники выйдут на работу, но нижние звенья чиновников и весь обслуживающий персонал отправлены в отпуска. Советникам главы государства теперь придется самим выносить мусор из кабинетов или менять бумагу в туалете.
В Нью-Йорке закрылась для туристов Статуя Свободы - один из самых узнаваемых символов США. Тем, кто купил билеты заранее, теперь предлагают отправиться на другую экскурсию. Недоступны или работают в урезанном режиме многие другие туристические объекты и музеи. Доступ в национальные парки США открыт, но не работают службы и рейнджеры, которые обычно помогают туристам. Закрыты туалеты. Прекратил свою работу телеканал AFN, который транслирует передачи для американских военных на базах США по всему миру.
Расходные полномочия федерального правительства США истекли в пятницу, 19 января, после провала переговоров Белого дома и демократической оппозиции о параметрах бюджета на 2018 финансовый год. Как это нередко бывает в США, вовремя согласовать бюджет не удалось, и уже четвертый месяц финансирование правительства осуществлялось за счет краткосрочных резолюций конгресса. Но в этот раз не удалось одобрить даже такой документ. Президент Дональд Трамп требует заложить в бюджете повышение оборонных расходов и деньги на строительство стены на границе с Мексикой при урезании почти всех остальных статей. Оппозиционные демократы со своей стороны настаивают на сохранении программы защиты от депортации тех нелегальных иммигрантов, которые приехали в США несовершеннолетними.
Вечером 20 января Трамп планировал отправиться в принадлежащий ему клуб Мар-а-Лаго во Флориде на вечеринку, посвященную первой годовщине его президентства. Но из-за шатдауна вечеринку пришлось пропустить. Более того, теперь под угрозой оказался и запланированный визит Трампа на Всемирный экономический форум в Давосе.
Как сообщает портал axios.com, высокопоставленные источники в обеих партиях рассчитывают, что шатдаун будет коротким. Лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл намерен провести в час ночи с воскресенья на понедельник (9.00 МСК) голосование по краткосрочной резолюции, которая обеспечила бы финансирование госведомств до 8 февраля. Но при этом Белый дом и республиканцы отказываются обсуждать с оппозицией иммиграционные вопросы до тех пор, пока не закончится шатдаун.
Пока же обе стороны обмениваются взаимными обвинениями и пытаются убедить американцев, что ответственность за этот бардак лежит именно на оппонентах. Республиканцы называют случившееся "шатдаун демократов" или "шатдаун Шумера" (по фамилии лидера демократов в сенате США Чака Шумера). Они запустили сайт с таким названием, на котором подчеркиваются все негативные последствия шатдауна с особенным акцентом на ущерб для вооруженных сил. "Демократы взяли наших военных в заложники из-за своего желания сохранить бесконтрольную нелегальную иммиграцию, - написал Трамп в своем "Твиттере". - Этого нельзя допустить!". Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс назвала конгрессменов-демократов "неудачниками-обструкционистами, а не законодателями".
Лидер сенатских демократов Чак Шумер обвиняет во всем президента, утверждая, что уже почти удалось договориться, когда Белый дом в последний момент поменял условия. "Вести переговоры с этим Белым домом - это как взаимодействовать с желе", - посетовал он, резюмировав: "Это практически невозможно".
Справка "РГ"
Первый шатдаун в истории США случился в 1976 году, а нынешний станет для американского федерального правительства уже 19-м. В последний раз это случилось при Бараке Обаме в 2013 году, когда федеральные ведомства закрылись на 16 дней. По оценкам экономистов, последний шатдаун обошелся американской экономике в 26 миллиардов долларов.