Чем грозит американцам очередной финансовый коллапс правительства США

Правительство США с субботы осталось без финансирования и приостановило работу, отправив в неоплачиваемые отпуска большую часть служащих. Трудиться продолжают только критически важные ведомства и подразделения - вооруженные силы, полиция, суды. В Пентагоне заверили, что военные продолжат операции США за рубежом в штатном режиме. Правда, зарплату им пока платить все равно не будут, ее перерассчитают после окончания шатдауна (англ. government shutdown). Почтовая служба США тоже продолжит работу, поскольку имеет собственные источники финансирования.

Но множество ведомств и объектов будут закрыты. В Белом доме уже перестала отвечать на звонки линия по связям с общественностью. Теперь звонящие слушают автоответчик, который сообщает о приостановке работы правительства и винит за это демократическую оппозицию в конгрессе США. Президент и его старшие помощники выйдут на работу, но нижние звенья чиновников и весь обслуживающий персонал отправлены в отпуска. Советникам главы государства теперь придется самим выносить мусор из кабинетов или менять бумагу в туалете.

В Нью-Йорке закрылась для туристов Статуя Свободы - один из самых узнаваемых символов США. Тем, кто купил билеты заранее, теперь предлагают отправиться на другую экскурсию. Недоступны или работают в урезанном режиме многие другие туристические объекты и музеи. Доступ в национальные парки США открыт, но не работают службы и рейнджеры, которые обычно помогают туристам. Закрыты туалеты. Прекратил свою работу телеканал AFN, который транслирует передачи для американских военных на базах США по всему миру.

Расходные полномочия федерального правительства США истекли в пятницу, 19 января, после провала переговоров Белого дома и демократической оппозиции о параметрах бюджета на 2018 финансовый год. Как это нередко бывает в США, вовремя согласовать бюджет не удалось, и уже четвертый месяц финансирование правительства осуществлялось за счет краткосрочных резолюций конгресса. Но в этот раз не удалось одобрить даже такой документ. Президент Дональд Трамп требует заложить в бюджете повышение оборонных расходов и деньги на строительство стены на границе с Мексикой при урезании почти всех остальных статей. Оппозиционные демократы со своей стороны настаивают на сохранении программы защиты от депортации тех нелегальных иммигрантов, которые приехали в США несовершеннолетними.

Вечером 20 января Трамп планировал отправиться в принадлежащий ему клуб Мар-а-Лаго во Флориде на вечеринку, посвященную первой годовщине его президентства. Но из-за шатдауна вечеринку пришлось пропустить. Более того, теперь под угрозой оказался и запланированный визит Трампа на Всемирный экономический форум в Давосе.

Как сообщает портал axios.com, высокопоставленные источники в обеих партиях рассчитывают, что шатдаун будет коротким. Лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл намерен провести в час ночи с воскресенья на понедельник (9.00 МСК) голосование по краткосрочной резолюции, которая обеспечила бы финансирование госведомств до 8 февраля. Но при этом Белый дом и республиканцы отказываются обсуждать с оппозицией иммиграционные вопросы до тех пор, пока не закончится шатдаун.

Пока же обе стороны обмениваются взаимными обвинениями и пытаются убедить американцев, что ответственность за этот бардак лежит именно на оппонентах. Республиканцы называют случившееся "шатдаун демократов" или "шатдаун Шумера" (по фамилии лидера демократов в сенате США Чака Шумера). Они запустили сайт с таким названием, на котором подчеркиваются все негативные последствия шатдауна с особенным акцентом на ущерб для вооруженных сил. "Демократы взяли наших военных в заложники из-за своего желания сохранить бесконтрольную нелегальную иммиграцию, - написал Трамп в своем "Твиттере". - Этого нельзя допустить!". Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс назвала конгрессменов-демократов "неудачниками-обструкционистами, а не законодателями".

Лидер сенатских демократов Чак Шумер обвиняет во всем президента, утверждая, что уже почти удалось договориться, когда Белый дом в последний момент поменял условия. "Вести переговоры с этим Белым домом - это как взаимодействовать с желе", - посетовал он, резюмировав: "Это практически невозможно".

Справка "РГ"

Первый шатдаун в истории США случился в 1976 году, а нынешний станет для американского федерального правительства уже 19-м. В последний раз это случилось при Бараке Обаме в 2013 году, когда федеральные ведомства закрылись на 16 дней. По оценкам экономистов, последний шатдаун обошелся американской экономике в 26 миллиардов долларов.