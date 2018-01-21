Число вспышек АЧС растет из-за диких зверей

Россельхознадзор бьет тревогу: только за последние две недели в России зафиксировано пять вспышек африканской чумы свиней (АЧС), разносчиками которой стали дикие кабаны. Ситуация критична, но исправить ее пока не получается даже с оглядкой на мировой опыт.

В прошлом году вспышки чумы были отмечены в 11 регионах, при этом именно дикие кабаны являются одним из ключевых факторов разноса АЧС, пояснила "Российской газете" официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.

"Начиная с 2007 года, когда вирус был занесен в Россию, служба неоднократно заявляла о необходимости снижения численности дикого кабана, - отмечает она. - Но главной проблемой в решении этого вопроса являются защитники природы, которые не понимают, что в ближайшем будущем дикие кабаны неминуемо погибнут из-за того, что заболевание будет активно распространяться".

При этом колоссальные потери понесет и свиноводческая отрасль, которая активно ищет пути выхода на внешние рынки. "АЧС - первая и главная причина для отказа в разрешении на поставки", - уверен глава Национального союза свиноводов Юрий Ковалев.

Распространение вируса АЧС у нас вызвано целым рядом факторов, в том числе несоблюдением ветеринарно-санитарных требований, отмечает главный эксперт по болезням свиней Федерального центра охраны здоровья животных Константин Груздев. Отсюда вывод - ответственность за нарушение этих требований нужно ужесточать.

АЧС угрожает экспорту - это первая и главная причина для отказа в разрешении поставок свинины за рубеж

Вирус не знает границ и заходит к нам из Европы. Недавно труп больного дикого кабана обнаружили в Калининградской области, в шести метрах от границы с Польшей. В самой Европе в этом деле не церемонятся. В Дании на законодательном уровне наличие диких кабанов в природе запрещено. При этом Датчане обещают выставить ограждения по всей границе, если вирус в соседней Германии вырвется из-под контроля.

Наиболее сложная ситуация складывается в Польше. По данным местных властей, сейчас зафиксировано свыше тысячи случаев вспышек АЧС в дикой природе и более 100 случаев среди домашних свиней. В конце прошлого года власти пообещали военнослужащим внеочередной отпуск для охоты на диких свиней. В Германии охотникам пообещали выплаты за каждую голову кабана - от 30 до 50 евро.

У нас премировать охотников не планируется, пояснили в Россельхознадзоре. К тому же есть такие регионы, как, например, Владимирская область, проблемная по части АЧС и в то же время окруженная заповедниками, где охота запрещена. "Необходимо работать по всем направлениям - на промышленном производстве, в личных хозяйствах и так далее, - считает Юрий Ковалев. - Популяцию диких животных надо снижать максимально, особенно в тех регионах, где работают крупные предприятия по производству свинины. Иначе мы просто не сможем выйти на внешний рынок".