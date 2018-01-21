Число вспышек АЧС растет из-за диких зверей

Новости

Стадо диких кабанов во Франции убило двух охотников 20:25
Певицу Шакиру заподозрили в уклонении от уплаты налогов 20:03
Джонсон: Призыв сохранить Британию в таможенном союзе ЕС на имеет смысла 19:52
Пять человек погибли в аварии под Тулой 19:15
МИД: Данных о гибели россиян при нападении на отель в Кабуле нет 19:15
Стали известны имена наставников 5-го сезона телепроекта "Голос. Дети" 19:01
Немецкие социал-демократы сказали "да" коалиционным переговорам с Меркель 18:56
При нападении на отель в Кабуле погибли 14 иностранцев 18:36
На Кубани на свалке обнаружили тело младенца 18:28
Фуркад стал победителем масс-старта в Антерсельве, Шипулин - 10-й 17:41
СК Югры проверит высадку инвалида из автобуса в мороз 17:35
В Кремле рассказали о непубличных встречах Путина и Порошенко 17:23
В Удмуртии прокуратура начала проверку по факту смерти школьника 16:50
В Донбассе ВСУ обстреляли пассажирский автобус 16:49
Назван фактор, удваивающий риск ранней смерти от рака 16:46
В Москве аэроэкспресс насмерть сбил 50-летнего мужчину 16:43
Четыре человека стали жертвами взрыва на заводе в Индии 16:30
Источник: Армена Джигарханяна перевели в кардиологию 15:39
Итальянская полиция возьмется за фейки 15:39
Домрачева выиграла масс-старт в Антерсельве, Юрлова - 10-я 15:32
Портал госуслуг войдет в глобальный ресурс gov.ru 15:30
В NASA заявили о приближении астероида размером с небоскреб 15:05
Под Волгоградом машину с тремя телами нашли через пять дней после ДТП 15:03
Миру угрожает рост смертности из-за антибиотиков 15:00
Кто заменит основных актеров сериала "Корона" 14:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему западные СМИ назвали войну с Россией самоубийством
Почему западные СМИ назвали войну с Россией самоубийством
В "РГ" пройдет пресс-показ фильма "Геннадий Шпаликов. Жизнь обаятельного человека"
В "РГ" пройдет пресс-показ фильма "Геннадий Шпаликов. Жизнь обаятельного человека"
Задайте вопрос министру образования и науки РФ Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру образования и науки РФ Ольге Васильевой
21.01.2018 20:12
Рубрика: Экономика

С прицелом на кабанов

Число вспышек АЧС растет из-за диких зверей
Текст: Сергей Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск №7475 (12)
Россельхознадзор бьет тревогу: только за последние две недели в России зафиксировано пять вспышек африканской чумы свиней (АЧС), разносчиками которой стали дикие кабаны. Ситуация критична, но исправить ее пока не получается даже с оглядкой на мировой опыт.

В прошлом году вспышки чумы были отмечены в 11 регионах, при этом именно дикие кабаны являются одним из ключевых факторов разноса АЧС, пояснила "Российской газете" официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.

"Начиная с 2007 года, когда вирус был занесен в Россию, служба неоднократно заявляла о необходимости снижения численности дикого кабана, - отмечает она. - Но главной проблемой в решении этого вопроса являются защитники природы, которые не понимают, что в ближайшем будущем дикие кабаны неминуемо погибнут из-за того, что заболевание будет активно распространяться".

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Росстат назвал продукты, которые сильнее всего подорожали к 2018 году

При этом колоссальные потери понесет и свиноводческая отрасль, которая активно ищет пути выхода на внешние рынки. "АЧС - первая и главная причина для отказа в разрешении на поставки", - уверен глава Национального союза свиноводов Юрий Ковалев.

Распространение вируса АЧС у нас вызвано целым рядом факторов, в том числе несоблюдением ветеринарно-санитарных требований, отмечает главный эксперт по болезням свиней Федерального центра охраны здоровья животных Константин Груздев. Отсюда вывод - ответственность за нарушение этих требований нужно ужесточать.

АЧС угрожает экспорту - это первая и главная причина для отказа в разрешении поставок свинины за рубеж

Вирус не знает границ и заходит к нам из Европы. Недавно труп больного дикого кабана обнаружили в Калининградской области, в шести метрах от границы с Польшей. В самой Европе в этом деле не церемонятся. В Дании на законодательном уровне наличие диких кабанов в природе запрещено. При этом Датчане обещают выставить ограждения по всей границе, если вирус в соседней Германии вырвется из-под контроля.

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
Данкверт: В зоне риска - мясо, рыба и мед

Наиболее сложная ситуация складывается в Польше. По данным местных властей, сейчас зафиксировано свыше тысячи случаев вспышек АЧС в дикой природе и более 100 случаев среди домашних свиней. В конце прошлого года власти пообещали военнослужащим внеочередной отпуск для охоты на диких свиней. В Германии охотникам пообещали выплаты за каждую голову кабана - от 30 до 50 евро.

У нас премировать охотников не планируется, пояснили в Россельхознадзоре. К тому же есть такие регионы, как, например, Владимирская область, проблемная по части АЧС и в то же время окруженная заповедниками, где охота запрещена. "Необходимо работать по всем направлениям - на промышленном производстве, в личных хозяйствах и так далее, - считает Юрий Ковалев. - Популяцию диких животных надо снижать максимально, особенно в тех регионах, где работают крупные предприятия по производству свинины. Иначе мы просто не сможем выйти на внешний рынок".

Главное сегодня

В Кремле рассказали о непубличных встречах Путина и Порошенко
Крупная группировка террористов окружена в провинции Идлиб
В Донбассе ВСУ обстреляли пассажирский автобус
Напавшие на отель в Кабуле боевики ликвидированы
Граждане Македонии выберут новое название страны