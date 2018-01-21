В Сбербанке поставили себе цель в 2020 году получить 1 триллион рублей чистой прибыли и столько же выплатить акционерам за следующие три года.

Премьер-министр Дмитрий Медведев заслушал доклад главы Сбербанка Германа Грефа об итогах работы кредитной организации в прошлом году и планах на ближайшую перспективу. 2017 год ознаменовался для банка рекордными показателями за всю историю. "Мы заработали в Сбербанке России 674 миллиарда рублей", - рассказал Греф.

Более того, банк по всем финансовым показателям досрочно завершил реализацию своей долгосрочной стратегии, рассчитанной до конца этого года, и акционеры попросили в этой связи подготовить новый документ. "Мы начинаем 2018 год с новыми целями. Финансовая цель до 2020 года стоит заработать в 2020 году примерно 1 триллион рублей чистой прибыли. И за три года заплатить примерно 1 триллион рублей дивидендов нашим акционерам", - заявил глава Сбербанка. Из последней суммы 500 миллиардов, уточнил он, поступят в Центробанк, а затем в бюджет.

Оптимизма Сбербанку и всему банковскому сообществу добавляют оживающая экономика и потребитель. В прошлом году в кредитной организации выдали 13,5 триллиона рублей кредитов, прирост к 2016 году 27,5 процента. "Это был первый год после 2014-го, когда получился прирост", - сказал Герман Греф. Причем портфель физических лиц растет в два раза большими темпами. "Пока соотношение примерно 60 на 40. "Портфель юридических лиц значительно больше, чем портфель физических лиц, - ответил глава Сбербанка на уточняющий вопрос премьер-министра. - Но темпы роста портфеля физических лиц по прошлому году в два раза опережают темпы роста портфеля юридических лиц".

Сбербанк поставил перед собой цель заработать в 2020 году один триллион рублей чистой прибыли

После неудачного эксперимента по кредитованию малого бизнеса, запущенного в 2014 году и закрытого год спустя, Сбербанк постепенно восстанавливает свою долю этого рынка. Показатели, поставленные советом директоров, организация выполнила в октябре.

- Тогда завершающий вопрос: ставки? - поинтересовался Дмитрий Медведев.

- В прошлом году ставки очень сильно пошли вниз. Примерно на 2 процентных пункта за год в среднем все ставки упали в силу падения инфляции, соответственно и ставки рефинансирования Центрального банка, - рассказал Греф.

В этом году перспектива снижения ставок сохраняется. В этой связи у главы Сбербанка было две новости. Как это порой бывает, одна хорошая и одна не очень. "Доступность кредитования увеличивается, - начал он с хорошей. - Мы увидели рекордный рост ипотеки за прошлый год, и у нас достаточно позитивный прогноз по ипотеке на этот год". Это связано с последней инициативой президента и правительства по субсидированию ипотеки для семей со вторым и третьим ребенком.

А вот для банковского сектора снижение ставок означает сжимающуюся маржу. "У банка постепенно будет падать доходность", - заявил Греф.

- Здесь нужно баланс просто соблюдать определенный, - посоветовал премьер.

- Мы ищем ответ только в том, что перед нами стоит грандиозная задача по сокращению расходов и по цифровизации, с тем чтобы в целом успеть за сжимающейся маржой, - заключил президент Сбербанка.