Новости

Стадо диких кабанов во Франции убило двух охотников 20:25
Певицу Шакиру заподозрили в уклонении от уплаты налогов 20:03
Джонсон: Призыв сохранить Британию в таможенном союзе ЕС на имеет смысла 19:52
Пять человек погибли в аварии под Тулой 19:15
МИД: Данных о гибели россиян при нападении на отель в Кабуле нет 19:15
Стали известны имена наставников 5-го сезона телепроекта "Голос. Дети" 19:01
Немецкие социал-демократы сказали "да" коалиционным переговорам с Меркель 18:56
При нападении на отель в Кабуле погибли 14 иностранцев 18:36
На Кубани на свалке обнаружили тело младенца 18:28
Фуркад стал победителем масс-старта в Антерсельве, Шипулин - 10-й 17:41
СК Югры проверит высадку инвалида из автобуса в мороз 17:35
В Кремле рассказали о непубличных встречах Путина и Порошенко 17:23
В Удмуртии прокуратура начала проверку по факту смерти школьника 16:50
В Донбассе ВСУ обстреляли пассажирский автобус 16:49
Назван фактор, удваивающий риск ранней смерти от рака 16:46
В Москве аэроэкспресс насмерть сбил 50-летнего мужчину 16:43
Четыре человека стали жертвами взрыва на заводе в Индии 16:30
Источник: Армена Джигарханяна перевели в кардиологию 15:39
Итальянская полиция возьмется за фейки 15:39
Домрачева выиграла масс-старт в Антерсельве, Юрлова - 10-я 15:32
Портал госуслуг войдет в глобальный ресурс gov.ru 15:30
В NASA заявили о приближении астероида размером с небоскреб 15:05
Под Волгоградом машину с тремя телами нашли через пять дней после ДТП 15:03
Миру угрожает рост смертности из-за антибиотиков 15:00
Кто заменит основных актеров сериала "Корона" 14:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему западные СМИ назвали войну с Россией самоубийством
Почему западные СМИ назвали войну с Россией самоубийством
В "РГ" пройдет пресс-показ фильма "Геннадий Шпаликов. Жизнь обаятельного человека"
В "РГ" пройдет пресс-показ фильма "Геннадий Шпаликов. Жизнь обаятельного человека"
Задайте вопрос министру образования и науки РФ Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру образования и науки РФ Ольге Васильевой
21.01.2018 19:10
Рубрика: Экономика

Взять триллион

Дмитрий Медведев узнал о планах Сбербанка
Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск №7475 (12)
В Сбербанке поставили себе цель в 2020 году получить 1 триллион рублей чистой прибыли и столько же выплатить акционерам за следующие три года.
По словам Германа Грефа, кредиты стали доступнее, а ипотека показала рекордный рост в прошлом году. Фото: РИА Новости По словам Германа Грефа, кредиты стали доступнее, а ипотека показала рекордный рост в прошлом году. Фото: РИА Новости
По словам Германа Грефа, кредиты стали доступнее, а ипотека показала рекордный рост в прошлом году. Фото: РИА Новости

Премьер-министр Дмитрий Медведев заслушал доклад главы Сбербанка Германа Грефа об итогах работы кредитной организации в прошлом году и планах на ближайшую перспективу. 2017 год ознаменовался для банка рекордными показателями за всю историю. "Мы заработали в Сбербанке России 674 миллиарда рублей", - рассказал Греф.

Более того, банк по всем финансовым показателям досрочно завершил реализацию своей долгосрочной стратегии, рассчитанной до конца этого года, и акционеры попросили в этой связи подготовить новый документ. "Мы начинаем 2018 год с новыми целями. Финансовая цель до 2020 года стоит заработать в 2020 году примерно 1 триллион рублей чистой прибыли. И за три года заплатить примерно 1 триллион рублей дивидендов нашим акционерам", - заявил глава Сбербанка. Из последней суммы 500 миллиардов, уточнил он, поступят в Центробанк, а затем в бюджет.

Сбербанк посоветовал, как уберечь деньги от кибермошенников

Оптимизма Сбербанку и всему банковскому сообществу добавляют оживающая экономика и потребитель. В прошлом году в кредитной организации выдали 13,5 триллиона рублей кредитов, прирост к 2016 году 27,5 процента. "Это был первый год после 2014-го, когда получился прирост", - сказал Герман Греф. Причем портфель физических лиц растет в два раза большими темпами. "Пока соотношение примерно 60 на 40. "Портфель юридических лиц значительно больше, чем портфель физических лиц, - ответил глава Сбербанка на уточняющий вопрос премьер-министра. - Но темпы роста портфеля физических лиц по прошлому году в два раза опережают темпы роста портфеля юридических лиц".

Сбербанк поставил перед собой цель заработать в 2020 году один триллион рублей чистой прибыли

После неудачного эксперимента по кредитованию малого бизнеса, запущенного в 2014 году и закрытого год спустя, Сбербанк постепенно восстанавливает свою долю этого рынка. Показатели, поставленные советом директоров, организация выполнила в октябре.

- Тогда завершающий вопрос: ставки? - поинтересовался Дмитрий Медведев.

- В прошлом году ставки очень сильно пошли вниз. Примерно на 2 процентных пункта за год в среднем все ставки упали в силу падения инфляции, соответственно и ставки рефинансирования Центрального банка, - рассказал Греф.

Греф назвал Google и Amazon конкурентами Сбербанка

В этом году перспектива снижения ставок сохраняется. В этой связи у главы Сбербанка было две новости. Как это порой бывает, одна хорошая и одна не очень. "Доступность кредитования увеличивается, - начал он с хорошей. - Мы увидели рекордный рост ипотеки за прошлый год, и у нас достаточно позитивный прогноз по ипотеке на этот год". Это связано с последней инициативой президента и правительства по субсидированию ипотеки для семей со вторым и третьим ребенком.

А вот для банковского сектора снижение ставок означает сжимающуюся маржу. "У банка постепенно будет падать доходность", - заявил Греф.

- Здесь нужно баланс просто соблюдать определенный, - посоветовал премьер.

- Мы ищем ответ только в том, что перед нами стоит грандиозная задача по сокращению расходов и по цифровизации, с тем чтобы в целом успеть за сжимающейся маржой, - заключил президент Сбербанка.

Главное сегодня

В Кремле рассказали о непубличных встречах Путина и Порошенко
Крупная группировка террористов окружена в провинции Идлиб
В Донбассе ВСУ обстреляли пассажирский автобус
Напавшие на отель в Кабуле боевики ликвидированы
Граждане Македонии выберут новое название страны