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21.01.2018 19:52
Рубрика: В мире

Джонсон: Призыв сохранить Британию в таможенном союзе ЕС на имеет смысла

Текст: Иван Беляков

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон уверен, что призыв главы Конфедерации британской промышленности к сохранению страны в таможенном союзе ЕС является бессмысленным.

"Для CBI бессмысленно продолжать призывать остаться в таможенном союзе. Премьер-министр ясно дала понять, что мы выходим. Brexit означает взятие под контроль законов, границ, финансов и торговли. Я уверен, что британский бизнес может выиграть от новых возможностей", - написал Джонсон на своей странице в Twitter.

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По словам главы британского МИД "остаться в таможенном союзе фактически означает остаться в Евросоюзе, поскольку ЕС и является таможенным союзом". "Это означает отсутствие новых сделок по свободной торговле, новых экспортных возможностей и отсутствие ведущей роли во Всемирной торговой организации", - подчеркнул Джонсон.

Напомним, что директор Конфедерации британской промышленности Кэролин Фэйбэйрн в воскресенье в эфире телеканала ITV отметила важность сохранения Великобритании в таможенном союзе ЕС после завершения процедуры Brexit. Она уверена, что уже налаженная торговля внутри сообщества ценнее, чем заключенные в перспективе торговые соглашения с третьими странами.

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