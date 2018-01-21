Граждане Македонии выберут новое название страны

Жители Македонии на общенациональном референдуме примут окончательное решение по спору с Грецией и новому названию для своей страны.

"Вы видите, что идет прозрачный процесс, - приводит РИА Новости заявление македонского премьера. - Мы хотим решения на основе национального консенсуса, и чтобы оно в конце было подтверждено гражданами на референдуме".

Спор между соседними странами тянется со времен развала Югославии в 1991 году. Греция требует изменить название Македонии, чтобы ее не путали с граничащей греческой областью Македония. По этой причине Афины блокируют вступление Скопье в Евросоюз и НАТО.

Версии возможного нового названия для Македонии не оглашаются официально. Однако СМИ сообщают, что сейчас обсуждаются пять вариантов: Республика Новая Македония, Республика Северная Македония, Республика Верхняя Македония, Вардарская Республика Македония и Республика Македония (Скопье).