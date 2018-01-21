Грузия ждет решения Украины по экстрадиции Саакашвили

Тбилиси ожидает решение Украины по экстрадиции бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на родину. Об этом в эфире телекомпании "Имеди" заявила прокурор главной прокуратуры и член прокурорского совета Грузии Натиа Сонгулашвили.

По ее словам, у стороны обвинения есть достаточно доказательств, которые "должны стать основанием для положительного решения" по данному вопросу. "Мы находимся в режиме ожидания того, когда Украина проведет соответствующие правовые регуляции и примет окончательное решение. Прокуратура Грузии отправила все возможные доказательства, чтобы создать правовую основу для принятия этого решения", - сказала Сонгулашвили.

Саакашвили покинул Грузию в ноябре 2013 года после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили. На родине беглого политика обвиняют по ряду уголовных дел. Тбилиси уже несколько раз обращался к Киеву с просьбой об экстрадиции экс-президента.