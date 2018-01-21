Из захваченного боевиками отеля в Кабуле спасены 30 человек

Из отеля Intercontinental Hotel в Кабуле, на который напали боевики, спасены 30 человек. О результатах операции афганских силовиков сообщили местные СМИ, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что преступники взяли несколько человек в заложники. Нападавшие, которых было трое или четверо, надели на себя пояса смертника. Сотрудники органов безопасности оцепили территорию вокруг отеля и вступили в перестрелку с боевиками.

Поступали сообщения о 35 жертвах и раненых, однако официальной информации на этот счет пока нет. Также сообщалось о пожаре на одном из этажей здания.

Местные СМИ утверждают, что к настоящему моменту ликвидировано двое нападавших. В отеле может оставаться по меньшей мере еще один преступник. В целом осада здания продолжается уже около десяти часов. Внутри все еще остаются люди, причем как афганцы, так и граждане других стран.