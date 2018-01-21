Крупная группировка террористов окружена в провинции Идлиб

Сирийские военные и ополченцы окружили в провинции Идлиб крупную группировку террористов "Джебхат ан-Нусры" (запрещенная в РФ организация). Об этом сообщило министерство обороны России.

"Штурмовые отряды сирийских правительственных войск под командованием генерала Хасана Сухела, наступая вдоль трассы Хама - Алеппо соединились с отрядами народного ополчения в районе населенных пунктов Хербет-Эль-Гаджар и Расм-Эль-Хармаль, - говорится в сообщении российского оборонного ведомства. - Таким образом, завершено окружение крупной группировки террористической организации "Джабхат ан-Нусра" в восточной части провинции Идлиб".

Кроме того, войска САР выбили боевиков с территории аэродрома Абу-Духур. Этот объект находился под контролем бандитов более двух лет.