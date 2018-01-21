Новые банкноты номиналами 200 и 2000 рублей, которые так разительно отличаются по дизайну и цвету от остальных денег, все еще приводят в изумление продавцов и покупателей и не влезают в терминалы.

Эти банкноты Банк России ввел в обращение в октябре, тогда они поступили в Крым, Владивосток, Хабаровск и Москву. Там, как выяснили собственные корреспонденты "РГ", проблем с расчетами уже почти не возникает, хотя новые деньги все равно - редкость, а терминалы самообслуживания под них еще не настроены. В остальных частях страны их и вовсе продают как сувениры (двухтысячные купюры оценивают от 2,2 до 3 тысяч рублей), "бесплатно" их повезло получить тем, кто получил зарплату в кассе или закрыл вклад в банке. Большинство продавцов видели новые деньги от силы один-два раза, многие не знают, как их проверять. Отсюда - случаи отказа в приеме новых денег. Такие отказы незаконны, но продавец может сослаться на отсутствие сдачи.

Массовый выпуск в обращение банкнот в 200 и 2000 рублей прошел в декабре, они постепенно появились во всех федеральных округах, сообщили "РГ" в пресс-службе ЦБ. Тираж банкнот определяется исходя из потребностей наличного оборота.

Однако, как рассказал "РГ" собеседник в банке из топ-10, ЦБ начал активно распространять купюры нового номинала только с конца второй недели января. До этого их вводили в оборот сравнительно небольшими партиями. Повышенного спроса населения на новые купюры нет, говорит собеседник "РГ". Пока в обороте действительно немного новых купюр, подтверждает директор по налично-денежному обращению Альфа-Банка Надежда Малюх. "Идет нормальный поэтапный процесс, и скоро новые номиналы займут свою долю в общем обороте банкнот, вытеснив частично другие номиналы и заместив естественным путем банкноты, которые исчерпали свой срок хождения", - говорит она.

В ноябре "РГ" сообщала, что на первоначальном этапе ЦБ вводил новые банкноты в обращение через Сбербанк и ВТБ24 (последний с 2018 года стал частью ВТБ), тогда их устройства самообслуживания еще не были полностью готовы для приема новых номиналов. В пресс-службе Сбербанка заявили "РГ", что банк завершит настройку банкоматов в январе. В пресс-службе ВТБ отмечают, что полное обновление парка устройств для работы с новыми купюрами завершится в первой половине года. Для их приема и выдачи необходимо было переоборудовать банкоматы, счетно-сортировочные машины, двухкарманные счетчики в кассах, а также рециркуляторы, пояснили "РГ" в Райффайзенбанке. ЦБ проводил серию мероприятий для помощи в этом участникам рынка.

У банков в целом не было и нет задачи распространять новые купюры, так как это удел ЦБ, напомнил собеседник "РГ" в банке из топ-10. И Банк России ведет активную работу по разъяснению особенностей и защитных признаков новых купюр номиналом 200 и 2000 рублей среди работников торговли, заявили "РГ" в пресс-службе ЦБ. В регионах проводят мастер-классы, семинары. Для информирования населения ЦБ использует ТВ, прессу, соцсети и другие источники.

Закон - полностью на стороне покупателя, но на деле наказать продавца за отказ принимать новые деньги сложно

Проблемы в приеме новых купюр, как считают в Роспотребнадзоре, появились из-за пока еще недостаточной информированности населения. Кассиры и продавцы просто перестраховываются, объясняет начальник управления защиты прав потребителей Роспотребнадзора Олег Прусаков.

Что же можно сделать, когда хочешь расплатиться, а деньги не берут? Для начала попытаться объяснить кассиру, что закон обязывает принимать любые банкноты, выпущенные ЦБ. Если это не помогает, то Олег Прусаков советует обратиться к администратору, старшему кассиру, директору магазина, его замам. Если и это не помогло, то надо подать жалобу в Роспотребнадзор (можно через сайт или по обычной почте), записав хотя бы часть переговоров с продавцами на аудио или видео. Или потребуются свидетельские показания. Иначе Роспотребнадзор возбудить дело и оштрафовать виновника (до 50 тысяч рублей) не сможет.

Получается, что закон - полностью на стороне покупателя, но наказать продавца достаточно сложно. Потому и отказывают в приеме новых банкнот совершенно спокойно. Чаще всего это случается в мелких магазинах и на рынке. "Поищите другие деньги, нам такие не велено брать", - сказала корреспонденту "РГ" продавщица на рынке в Уфе.

Крупная розница подготовлена лучше. Хотя и там бывают сбои. В одном из магазинов Волгограда на кассе было написано, что 200 и 2000 рублей здесь не принимают. В Якутске, где новые купюры появились недели три назад, банки неохотно берут их у республиканского нацбанка, потому что торговля их не принимает, а банкоматы "выплевывают", не признавая за деньги. В нескольких городах продавцы пожаловались на обратную проблему - покупатели отказываются брать сдачу новыми купюрами.

Подготовили Андрей Андреев, Виталий Ахмеров, Юлия Гарднер, Наталья Граф, Ольга Дмитренко, Ирина Дробышева, Сергей Зюзин, Ольга Игнатова, Илья Изотов, Андрей Куликов, Роман Маркелов, Елена Мелихова, Руслан Мельников, Роман Мерзляков, Алексей Михайлов, Владимир Таюрский, Вера Черенева, Яна Шамаева.