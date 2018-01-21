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21.01.2018 20:42
Рубрика: Власть

После драки раскинем мозгами

Текст: Андрей Максимов (писатель, телеведущий)
Российская газета - Федеральный выпуск №7475 (12)
Школьные драмы произошли в Перми и Улан-Удэ: вооруженные школьники устроили погромы в собственных школах. Случаи ужасные, выходящие из ряда вон, и первым делом хочется выразить искреннее сочувствие всем тем, кто оказался вовлечен в этот кошмар.

После драки, как известно, кулаками не машут. Но раскидывают мозгами. Мне кажется, очень важно после такой истории сделать правильные и не истеричные выводы.

Самый главный вывод очевиден: у нас очень плохо охраняются школы. В школу входит человек с "коктейлем Молотова" в одной руке и топором в другой, и его никто не останавливает. Как и подростков с ножами. Бардак настолько очевиден, настолько понятно, что его надо ликвидировать, причем как можно быстрее, что об этом не стоит долго рассуждать.

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Но после такой серьезной "драки" начинают вдруг возникать далеко идущие, глубоко копающие выводы, например, о том, что телевидение, мол, воспитывает жестокость, и поэтому человек берет нож в руки и идет резать одноклассников.

Хотелось бы обратиться к читателям "РГ", в семьях которых есть подростки. Вот ваши конкретные дети возьмут "коктейль Молотова" и топор и направятся с ними в школу? У меня самого трое детей, младший только два с половиной года назад окончил школу, и я не могу себе представить, чтобы они поступили таким образом.

Самый главный вывод очевиден: у нас очень плохо охраняются школы

Я не знаю, будет ли проведена психиатрическая экспертиза подростков, но она отвечает, в сущности, на один вопрос: насколько человек отдавал себе отчет в том, что он делает. Когда-то меня поразила вычитанная в газете фраза: "отец, изнасиловавший свою дочь, признан психически нормальным". Еще великий Фрейд говорил о размытости понятия "психологическая норма", но все-таки не до такой степени.

Подростки из Перми и Улан-Удэ, скажем мягко, особенные люди. По их поведению не стоит делать выводы в целом о молодежи. А ведь уже раздаются крики: "Посмотрите, кого мы вырастили! Мы вырастили детей, которые с ножам бросаются на своих одноклассников!"

Увы, неадекватные дети (как и взрослые, впрочем) бывают во все времена и во всех странах. За них отвечают они сами и их родители. Никакое телевидение не может заставить нормального ребенка броситься с ножом на учительницу.

Значит ли это, что у меня нет вопросов к своим коллегам, делающим, например, популярные дневные ток-шоу? Конечно, вопросы есть. Когда героем ток-шоу на двух центральных каналах становится человек, знаменитый только тем, что изнасиловал-не изнасиловал девушку, - мне кажется это странным. Однако я уже писал в своей предыдущей колонке: все это показывается только потому, что мы это смотрим. Не будем смотреть - не станут показывать. Поэтому, когда мы говорим о негативной роли тех или иных телепрограмм, первым делом надо обратиться к себе, зрителям.

Фото: Андрей Огородник/РИА Новости
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Вопрос у меня к коллегам иной. Кто станет героями будущих ток-шоу про эту трагедию? А такие программы, мне кажется, будут, хотя тут бы я хотел ошибиться. Безумные дети, которые кидаются с ножами на одноклассников? Или учительница из Перми, защитившая своих учеников? Шагулина Наталия Васильевна ее зовут. Можно я напишу ее имя еще раз крупными буквами? ШАГУЛИНА НАТАЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА. Она не испугалась, не убежала, она защищала своих учеников, получив семнадцать ножевых ран. Она для меня настоящий Герой России - женщина, своим телом заслонившая учеников от ударов ножа. Первое, что она спросила, придя в сознание: "Как мои детки?" Будь моя воля, я бы присвоил ей это звание, но никто не может мне помешать высказать свою личную точку зрения. Она должна стать героем и соцсетей, и телепередач. Она, а не безумцы с "коктейлем Молотова" в руках.

Сейчас стали много писать о том, как оградить детей от разной жестокости - и той, что порой идет от телеэкрана, и той, что прекрасно себя чувствует в соцсетях. Это все правильно. Однако, согласитесь, важно не только то, что не должны усваивать наши дети, куда важнее: что им необходимо усвоить и понять.

Нелепо отрицать то, что есть и агрессия, и безнравственность. Возможно, они даже могут спровоцировать кого-то. Кого-то - да, а другого - нет. Важно на какую почву они упадут.

Подросток, у которого есть  призвание, не пойдет с ножом в школу и не станет поджигать кабинеты

Ко мне на консультации часто приходят родители, у которых проблемы с детьми. В сущности, они всегда задают один вопрос: "Что мы делали не так?" И один из обязательных ответов на этот вопрос - не единственный, но непременный: "Вы не помогли им обрести призвание".
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Наша школа не заточена на то, чтобы помочь ребенку обрести себя. Профориентация, которая "запускается" в старших классах, - это не совсем то, чтобы не сказать - совсем не то. Во-первых, поздно: великий Песталоцци считал, что ребенок должен найти себя в пять-семь лет. В те годы не было такого обилия информации. Пусть в десять-одиннадцать, но не в 16-17, когда ищется не призвание, а институт. Во-вторых, это делается не системно. Я писал не раз о системе поиска призвания, которая есть, но которую, если и используют, то родители, а не школа.

Подросток, у которого есть призвание, не пойдет с ножом в школу и не станет поджигать кабинеты. Его интерес лежит в иной области, и этот интерес поглощает его целиком.

Школа решает задачу: запихать в человека как можно больше знаний. Но у нее нет решения. Есть задача: помочь человеку найти себя. И если она решена - то огромного количества проблем попросту не возникает.

Я уверен, что ужасные школьные истории должны заставить задуматься еще и об этом.

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