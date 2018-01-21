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21.01.2018 20:54
Рубрика: Спорт

Открытый лед

Рига провела матч чемпионата КХЛ на свежем воздухе
Текст: Илья Зубко (Рига)
Российская газета - Федеральный выпуск №7475 (12)
Второй в истории КХЛ матч на свежем воздухе, прошедший в эти выходные в Риге в рамках регулярного чемпионата КХЛ, завершился победой минского "Динамо" над местными одноклубниками - 3:2.
Фото: www.khl.ru Хоккеисты динамовских команд Риги и Минска в необычном для КХЛ матче забросили на двоих пять шайб. Фото: www.khl.ru
Хоккеисты динамовских команд Риги и Минска в необычном для КХЛ матче забросили на двоих пять шайб. Фото: www.khl.ru

Временные трибуны на 8500 мест были возведены вокруг обычной дворовой "коробки". Саму площадку тоже привели в соответствие к требованиям КХЛ. Залили отличный лед, крепили борта, установили стекла и поставили мачты освещения. Билеты на этот матч продавались по 10 евро. Все они разлетелись заранее, даже несмотря на то что трибуны были стоячими. Отсутствие сидений компенсировалось хорошей погодой и кучей развлечений. Кроме того, на ярмарке национальных латвийских товаров, почти не отвлекаясь от хоккея, можно было купить и теплые носки, и янтарные украшения, и деревянные поделки. О тех, кто на трибуны попасть не смог, а таковых оказалось несколько сотен человек, тоже подумали - для них установили большой экран, на котором шла прямая трансляция матча.

Болельщики не смогли увидеть салют, поскольку его собирались устроить только в случае победы хозяев

Сама игра тоже не разочаровала. Рижане, давно потерявшие шансы на плей-офф, начали удачнее и повели 2:0. Но в концовке второго периода пропустили дважды, а в заключительной 20-минутке минчане вырвали победу - 3:2. Из-за такого результата болельщики не смогли увидеть праздничный салют - его решили делать только в случае победы хозяев. Но уж участников исторической игры - она была первой в КХЛ, прошедшей не просто на открытом воздухе, а еще и при естественном освещении, без подарков не оставили. Командам вручили по праздничному торту, а игрокам, тренерам, персоналу досталось еще и по губной гармошке.

После того как все вдоволь нафотографировались на память, корреспондент "РГ" пообщался с защитником минского "Динамо" Марком-Андре Граньяни. Выбор собеседника объясняется просто - совсем скоро мы увидим этого хоккеиста на Олимпиаде в составе сборной Канады.

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
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Марк, какие впечатления?

Марк-Андре Граньяни: Думаю, было здорово. Это одна из самых классных вещей, которые случались со мной в хоккейной карьере. Все было отлично организовано, и мы должны снять шляпы перед теми, кто сделал этот праздник. Великолепный лед, отличные условия, с погодой тоже повезло. Рига проделала огромную работу.

В будущем хотели бы повторить такой опыт игры на свежем воздухе?

Марк-Андре Граньяни: С удовольствием. Если кто-то пообещает мне, что все будет так же здорово организовано, что будет хорошая погода и качественный лед, тогда играть под открытым небом можно гораздо чаще. Проблема в том, что не всегда подобные матчи так качественно организованы, и лед бывает плохой. Но сегодня все было невероятно.

Вы попали в сборную Канады и поедете на Олимпиаду. Какие чувства испытали, когда увидели состав?

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Марк-Андре Граньяни: Разумеется, я был в восторге. Это огромная честь быть в любой олимпийской команде и тем более играть за Канаду. Пока я сконцентрирован на игре за клуб, но, как только в чемпионате начнется перерыв, переключусь на сборную.

А как отреагировали ваши друзья, семья на приглашение в сборную?

Марк-Андре Граньяни: О, это были несколько сумасшедших дней. Я получил огромное количество сообщений, писем. Думаю, каждый игрок столкнулся с похожей реакцией близких. Какое-то время было даже тяжеловато засыпать из-за переполнявших меня эмоций. Но постепенно я успокоился, и сейчас жизнь вернулась в обычное русло.

В Канаде есть интерес к Олимпиаде с учетом того, что игроки НХЛ не будут участвовать в хоккейном турнире?

Марк-Андре Граньяни: Интерес все равно высокий. Потому что в Канаде хоккей - это как религия. И любой турнир, в котором участвует сборная, привлекает огромное внимание. Почему на Олимпиаде должно быть иначе? Я ожидаю огромную поддержку и уверен, что люди будут смотреть наши матчи.

Во время Олимпиады в Сочи канадских школьников даже отпускали с уроков во время матчей хоккейной сборной. Будет что-то подобное сейчас?

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Марк-Андре Граньяни: Надо посмотреть на разницу во времени, когда наши игры будут показывать в Канаде. В любом случае она будет более серьезной, чем в Сочи. Не думаю, что детям надо из-за этого пропускать занятия. Но в любом случае в Канаде очень любят хоккей и относятся к турниру серьезно.

Кто будет самым сложным противником для Канады на Олимпиаде?

Марк-Андре Граньяни: Все говорят, что это будет Россия. Но пока это только прогнозы, которые пока ничего не означают. Лично я пока не знаю ничего, поскольку не видел состав многих команд. Я представляю, кто будет играть за Россию и Швецию, но не в курсе, кого пригласили финны и чехи. Пока трудно что-то определенное сказать.

Назовете самого опасного игрока у россиян?

Марк-Андре Граньяни: Скажу так - самым главным будет игра вратарей. Каждой команде нужен хороший, даже классный голкипер, чтобы побеждать как в отдельном матче, так и во всем турнире.

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