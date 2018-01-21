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21.01.2018 20:00
Рубрика: В мире

Добро на въезд и выезд

Минск передал Москве обновленный пакет визового соглашения
Текст: Иван Егоров, Екатерина Забродина, Юрий Когалов
Российская газета - Федеральный выпуск №7475 (12)
Белоруссия передала российской стороне обновленный пакет соглашения о взаимном признании виз. Как отметили в Минске, текст документа был доработан после совещания, проведенного у президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Один из уточненных пунктов, по словам пресс-секретаря МИД республики Дмитрия Мирончика, позволяет "снять проблемы с пересечением белорусско-российской границы для иностранных граждан, естественно, с соблюдением интересов Беларуси и России в области безопасности". Предполагается, что соглашение коснется граждан тех стран, с которыми у Москвы и Минска действует одинаковый порядок въезда. Пятидневный безвизовый режим, который Белоруссия ввела в отношении жителей 80 стран при условии въезда через аэропорт Минска, будет действовать только на территории республики, и иностранец не сможет в рамках этого режима посетить РФ.

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Высокопоставленный источник "РГ" на Смоленской площади, знакомый с ходом подготовки соглашения, выразил уверенность, что к старту чемпионата мира по футболу в РФ документ будет подписан. "Есть все основания полагать, что это произойдет даже раньше, - подтвердил собеседник "РГ". - Изначально трудности были связаны с тем, что Минск в одностороннем порядке ввел краткосрочный безвизовый режим для граждан восьмидесяти государств.

Документ может быть подписан к чемпионату мира по футболу

В свою очередь, белорусов волнует вопрос визовых сборов, которых они боятся лишиться в тех случаях, когда главной целью поездок иностранцев будет именно Россия. Но российские и белорусские эксперты активно работают над развязками".

Фото: Роман Щербенков
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В погранслужбе ФСБ России со своей стороны напомнили, что граждане Беларуси и РФ независимо от места пребывания имеют право свободно въезжать и выезжать на территорию обеих стран. "Что касается режима въезда, выезда и пребывания граждан третьих стран на их территориях, то он до настоящего времени в полной мере не согласован, - отметили в ФСБ России. - До окончательного урегулирования этого вопроса пересечение российско-белорусской государственной границы всеми категориями граждан третьих стран, независимо от наличия разрешения на постоянное или временное проживание на территории России и Белоруссии, с использованием железнодорожного и автомобильного транспорта будет являться нарушением установленного международными нормами порядка пересечения государственной границы Российской Федерации".

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