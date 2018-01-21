Песков рассказал о своей работе с Путиным

Об особенностях работы с самым влиятельным человеком мира - Владимиром Путиным - пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" в эфире телеканала "Россия 1". Также он ответил на личные вопросы о своей семье.

"Путин - это самый опытный, самый знающий, самый талантливый мировой лидер. И самый ответственный в том плане, что он отвечает за свои слова. Мало кто в мире может с ним сравниться... Если раньше были гораздо более суверенные лидеры, лидеры, которые, скажем так, больше подходили Путину в плане свободы действий, в плане решимости, в плане профессионализма, то, конечно, и договариваться с ними Путину было легче. Сейчас, наверное, можно сказать, что таких лидеров стало меньше", - считает Песков. "К сожалению, мы с вами живем во время перемен и во время смены координат всей системы международных отношений, международных торговых отношений и в системе международного права. После того, как неоднократно международное право было попрано различными странами, в том числе и США, естественно, происходят такие тектонические сдвиги", - заметил он. А на вопрос о его чувствах, когда он думает о том, что каждый день общается с самым влиятельным человеком в мире, ответил: "Это удача всей моей жизни".

Пресс-секретарь главы государства уверен в его победе на выборах: ситуация с Крымом консолидировала вокруг президента подавляющее большинство населения. "Несмотря на то, что по прошествии 18 лет нахождения на вершине власти Путин сейчас будет баллотироваться в президенты, я, как гражданин России, уверен, что он победит, и я надеюсь, что это будет такая, очередная убедительная победа", - заметил он. "То, что он пользуется такой поддержкой населения, для мировой политики - это рекорд, и рекорд абсолютно беспрецедентный", - подчеркнул Песков.

Голосует Путин всегда в Москве. "Новшество нашей системы голосования позволяет сейчас голосовать где угодно, но мне неизвестно о планах президента куда-то уезжать из столицы в день голосования", - пояснил Песков.

В Кремле готовы к инсинуациям по поводу выборов. "Готовимся, потому что это тоже весьма прогнозируемо. Вы знаете, что и лично на нашего президента, и на нашу страну задолго до выборов, но, уже так сказать на глиссаде начались массированные атаки. Они готовятся, они тщательно срежиссированы", - пояснил Песков. "Как давали отпор, так и будем давать отпор. На самом деле они настолько белыми нитками шиты, что, я думаю, все больше людей в мире и в нашей стране понимают, что это именно такие атаки, которые направлены на то, чтобы просто лишить Россию сильного лидера. Немногим нравится сильная Россия, которая не только встает на ноги, но и плечи расправляет", - сказал он.

Подготовка к переговорам президентов России и США не ведется. Но они смогут переговорить на полях международных мероприятий во второй половине года. Между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом могли бы сложиться хорошие отношения, если бы не внутренняя атмосфера в США по отношению к нашей стране. Впрочем, в наиболее острых ситуациях контакты есть - например, по линии спецслужб. Нужно вывести двустороннее взаимодействие из коллапса, из пике. И Москва готова идти настолько далеко, насколько готов Вашингтон. Но не встречая взаимности, продвигаться тяжело.

Песков также рассказал, как президент готовится к пресс-конференциям. "Бывает импровизация, потому что мы-то готовим ту информацию, которую готовим мы, но у президента много разных источников. И он, конечно, имеет всю палитру, и зачастую использует ту информацию, которую мы даже не думали ему приготовить", - объяснил он.

Анекдоты и шутки главе государства в пресс-службе не придумывают. "Что вы, что вы. В данном случае, еще раз повторяю: что он использует гораздо более широкий спектр источников информации… у него есть друзья, которые ему рассказывают анекдоты, он же человек", - сказал Песков.

"Наверно, больше всех волнуется Путин, как мне кажется, потому что, наверное, ни один президент мира не общается столько с прессой и в таком свободном режиме", - считает представитель Кремля. Он говорит, что в какой-то момент беспокоился: "Я опасался, что президенту будут заданы какие-то некомфортные вопросы. Но с годами я понял, что для президента не бывает некомфортных вопросов... Они могут быть некомфортны для меня, но президент очень легко, скажем так, препарирует некомфортные вопросы. Каждая пресс-конференция - это особенная непредсказуемая драматургия".

Говоря про организацию общения с прессой, Песков пояснил: "Это огромный коллектив, пресс-служба, которая работает круглосуточно: это и мониторинг всего и вся, это составление дайджеста для главы государства. Несколько раз в день готовятся материалы, и по информационным агентствам, и по интернету". В поездках президента сопровождает большой пул журналистов. "Этот пул на ковре-самолете не летает, и, скажем так, по мановению волшебной палочки не является. То есть это - за этим стоит огромная, кропотливая работа по организации, чем, собственно, и занимается здесь очень много моих коллег", - сказал он.

Формат "Прямой линии" может измениться, не исключил Песков: "Я надеюсь, что Прямая линия как идея будет продолжаться, но как форма - будет дальше совершенствоваться". "Если президент посчитает, что этот формат наилучшим образом обеспечивает его обратную связь с людьми - я уверен, он решит его продолжать", - добавил он.

Пресс-секретарь президента также заметил, что планирует остаться на госслужбе и после выборов: "Всю жизнь проработав в госслужбе, конечно, видеть себя где-то там в бизнесе или еще в чем-то просто невозможно". Еще он заявил, что не имеет отношения к политике, так как госслужащий. "Политики - это те, кого выбирают люди", - сказал представитель Кремля, и еще заметил, что ранее симпатизировал лидеру ЛДПР, но не ответил, вступал ли в его партию. Готов пресс-секретарь президента и к новым информатакам на себя. "Обрастаешь какой-то шкурой в данном случае, и начинаешь воспринимать это с юмором", - даже заметил он.

Пресс-секретарь президента откровенно ответил на вопросы о своей семье. Пополнения не планируется. "У меня уже очень много детей. Я в этом плане внес свой вклад в решение демографической проблемы в нашей стране. Я считаю, что этого уже достаточно. Потом ведь по мере того, как дети растут, множатся и проблемы, которые нужно решать", - сказал он.

Говоря про отношения с женой, Песков заметил: "У меня командировки, у нее разъезды. Я ночью прихожу с работы, она ночью уезжает работать, потому что лед не так легко найти в Москве, это тяжело, не хватает друг друга. Но с другой стороны, так многие живут, практически все, сейчас все много работают". На вопрос, когда в последний раз он дарил подарки супруге, Песков сказал, что давно: "Ну, вот сейчас есть несколько дней на то, чтобы какой-то ей придумать подарок, да. Но цветы - цветы стараюсь дарить регулярно. Вот, а насчет подарков - хорошо, что вы мне напомнили".

Сын Пескова Мика рассказал в интервью для передачи, что отец строг, когда надо, хотя и не слишком, а по делу. "По делу, особенно боремся с успеваемостью. С плохой", - не спорил Песков. Он рассказал, что ходить в школу к детям времени нет, а на родительском собрании сына был лишь однажды, когда тот учился во втором классе (Мика ходит в восьмой). Про возможность появления на выпускном у мальчика Песков сказал: "Посмотрим, как оценки будут".

Еще Песков заверил, что никогда не работал на спецслужбы, но знание турецкого языка позволило ему несколько раз быть переводчиком на межгосударственных переговорах. И его также не обижает, когда сейчас его называют рупором Кремля.

Не секрет, что Путин активно занимается спортом. "Это бассейн, это спортзал, это хоккей, немножко борьбы, он занимается каждый день", - уточнил Песков. "Стараюсь заниматься регулярно... Корю себя за то, что не делаю это каждый день, как Путин", - сказал он. "У него-то времени еще меньше, чем у нас. Но тем не менее, он в этом плане человек такой, регулярный, и приходится на него равняться в этом", - заметил пресс-секретарь.