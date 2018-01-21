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21.01.2018 20:03
Рубрика: В мире

Певицу Шакиру заподозрили в уклонении от уплаты налогов

Текст: Андрей Васильев

Испанские налоговые органы обратились в прокуратуру с просьбой возбудить дело в отношении колумбийской певицы Шакиры, обвинив ее в "налоговом мошенничестве, совершенном в период с 2011 по 2014 годы", говорится в воскресной статье газеты La Vanguardia.

Налоговики полагают, что поп-звезда должна была заявить большую часть своего дохода, который она получила за это время, в качестве налогового резидента Испании. Теперь обвинение должно решить, возбуждать или нет такое уголовное судопроизводство. Подобное налоговое преступление наказывается в Испании тюремным заключением сроком на два года.

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Согласно информации барселонской газеты, ссылающейся на источники, близкие к следствию, речь идет о неуплате "нескольких десятков миллионов евро". Испанские налоговые органы, к которым обратилось агентство AFP, отказались от комментариев.

"Это различие критериев, а не укрывательство налогов", - рассказали источники в окружении Шакиры, ссылаясь на "технический спор" с налоговыми органами Испании, который готова уладить певица. Согласно этим источникам, значительную часть доходов Шакиры в период 2011-2014 годов составили поступления от ее зарубежных туров, из-за которых она жила в Испании менее 183 дней в году. Это количество дней считается порогом, перейдя который, плательщик налогов обязан задекларировать их в Испании.

Шакира, которой 2 февраля исполнится 41 год, является одной из самых популярных певиц в мире. С самого начала своей карьеры она продала более 60 миллионов альбомов, и имеет около 50 миллионов подписчиков в Twitter. С 2011 года она встречалась со знаменитым защитником сборной Испании и "Барселоны" Жераром Пике. У пары - двое сыновей Милан и Саша, которые родились в Барселоне. В конце прошлого года появились сообщения о том, что Шакира и Пике расстались.

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