Пожар в гостинице в центре Праги потушен

Пожар в пражской гостинице Eurostars David потушен, устанавливаются его причины. В результате происшествия два человека погибли и девять пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на службу пожарной охраны столицы Чехии.

"Пожарные просмотрели все помещения гостиницы, в них уже никого не осталось", - заявил представитель службы Мартин Кавка. По его словам, все раненые распределены по пражским больницам. "Еще около 40 человек отравились дымом, им оказана помощь на месте", - уточнил Кавка.

Гостиница Eurostars David располагает 152 местами. В момент возгорания в ней размещались около 50 человек. Подавляющее большинство гостей - иностранцы. Между тем в российское посольство в Чехии в связи с инцидентом никто из граждан РФ не обращался.