При нападении на отель в Кабуле погибли и пострадали 35 человек

В результате нападения боевиков на отель Intercontinental Hotel в столице Афганистана погибли и получили ранения 35 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Точное количество жертв и пострадавших пока не известно. Один из боевиков ликвидирован. На втором этаже отеля вспыхнул пожар.

Нападавшие взяли несколько человек в заложники. Преступников было трое или четверо, они надели на себя пояса смертника. Полицейские оцепили территорию вокруг здания, вступив в перестрелку с боевиками. Службы безопасности вывели из гостиницы нескольких гостей и сотрудников.

Это не первое нападение на Intercontinental Hotel в Кабуле. В июне 2011 года жертвами атаки боевиков на отель стали 12 человек. Все девять преступников были ликвидированы.