При пожаре в гостинице в Праге погибли двое, ранены 40 человек

В суботу вечером загорелась гостиница Eurostars David в историческом центре Праги. Уже есть данные о двух погибших и больше 40 раненых.

"Пожару присвоена третья категория, четвертая объявляется только при ЧП. На месте работают представители всех городских пожарных отделений, а также добровольцы. Проходит эвакуация гостей гостиницы, она еще не закончена. Имеются данные о двух погибших и примерно 40 раненых, среди которых и двое наших коллег", - цитирует РИА Новости сообщение представителя пожарной службы.

Раненые и отравившиеся угарным газом доставлены в больницы, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

В посольство РФ в Чехии пока не поступали данные о россиянах, которые могли бы пострадать при пожаре Eurostars David.