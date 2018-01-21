История с выходом "Приключений Паддингтона 2" получилась куда более драматичной, чем, собственно, сам фильм. Напомню, что за сутки до предполагаемого выхода картины в наш прокат выяснилось, что министерство культуры выдало российскому дистрибьютору фильма прокатное удостоверение не на 18 января, а на 1 февраля. Ассоциация российских кинотеатров возмутилась внезапным изменением даты релиза и опубликовала эмоциональное письмо с требованием прекратить практику искусственного манипулирования прокатом. В ответ несколько российских продюсеров и режиссеров (Федор Бондарчук, Карен Шахназаров и другие) написали обращение Дмитрию Медведеву в поддержку министерства культуры. По их мнению, протекционистские меры помогли повысить долю российского кино в 2017 году до 25 процентов.

После того как стороны обменялись упреками, минкультуры все же выдало прокатное удостоверение "Паддингтону 2" на 20 января. Столь стремительная чехарда дат и старт фильма не в четверг, а в субботу - случай для нашей киноиндустрии беспрецедентный. Тем любопытнее посмотреть, сколько вторая часть "Паддингтона" заработает в России. Сборы первого фильма в 2015 году составили 400 миллионов рублей. Есть ощущение, что сиквел способен значительно превзойти эту сумму.

Дело тут даже не в том, что скандал с переносом фильма подогрел к нему дополнительный интерес. Бренд "Паддингтон" и без того хорошо известен в России. Со времени выхода первой части фильма как на дрожжах выросли тиражи книг английского писателя Майкла Бонда, который в середине XX века придумал говорящего медведя из дремучего Перу, попавшего в обычную лондонскую семью.

Вообще, если говорить на модную тему противостояния локальных киноиндустрий Голливуду, то именно случай "Паддингтона" нашим кинематографистам неплохо бы рассмотреть в качестве идеального примера. К Голливуду "Приключения Паддингтона" не имеют никакого отношения, это англо-французская копродукция. И это не мешает ей с успехом выходить в прокат по всему миру, в том числе и в США. Именно в подчеркнутой "британскости" немалая часть секрета успеха. Медведь Паддингтон, не без труда осваивающийся в Лондоне, продает миру идеалистическую картинку Великобритании и типичный суповой набор ее культурных кодов: от ироничного юмора до аристократической невозмутимости.

По мнению известных российских режиссеров, протекционистские меры помогли повысить долю нашего кино в 2017 году до 25 процентов

Первая часть "Паддингтона" обыгрывала традиционную коллизию "дикарь в городе" - большая часть гэгов там была связана с неуклюжими повадками добродушного медведя, постоянно попадавшего в передряги в мегаполисе. Интрига со злодейкой-таксидермисткой в исполнении Николь Кидман там имела явно служебный характер. В сиквеле Паддингтон примеряет на себя роль освоившегося иммигранта, вынужденного зарабатывать деньги тяжелым трудом. На роль злодея также пригласили топового артиста среднего поколения - Хью Гранта. И его выход здесь обставлен как полноценный бенефис. Грант играет отчасти самопародийную роль актера Феникса Бьюкенена, некогда блиставшего на экране, а ныне рекламирующего корм для собак. На городском празднике Бьюкенен узнает от доверчивого Паддингтона о том, что в антикварном магазине есть книжка с объемными изображениями достопримечательностей Лондона. Медвежонок хочет отправить эту книжку в Перу своей приемной матери тете Люси. У Бьюкенена на нее свои планы - в книге зашифровано место, где спрятаны драгоценности, которые пытался украсть еще его дед. Охота героя Гранта за этими драгоценностями, в ходе которой он перевоплощается то в средневекового рыцаря, то в монашку, - подарок любому комедийному актеру. Грант пользуется этим подарком с большим удовольствием, затмевая всех остальных.

Это, впрочем, касается только живых актеров, потому что главной звездой фильма остается рисованый медведь. Одному богу известно, как художникам это удалось, но вот уже во второй раз со мной при просмотре "Паддингтона" происходит одно и то же. Первые 15 минут фильма я еще держусь и спокойно фиксирую, что люди вокруг при виде Паддингтона начинают, что называется, "плыть". Но затем мощная волна всеобщего умиления накрывает и меня. И вас накроет, даже не сомневайтесь. Медведь Паддингтон - это какое-то оружие массового поражения, эмоциональный аналог нейтронной бомбы, которая не щадит ни доверчивых детей, ни циничных взрослых.