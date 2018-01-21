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21.01.2018 04:26

Пушков прокомментировал идею Молдавии "выставить счет" России

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал желание Молдавии получить с России миллиарды долларов за "оккупацию Приднестровья". Комментарий члена Совфеда опубликован на его странице в Twitter.

"Типичная логика паразитов: выдумать предлог и кричать "дайте деньги"! Потуги, обреченные на провал. Пусть даже не думают. Так можно вообще российского рынка лишиться и остаться ни с чем", - написал парламентарий.

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Ранее спикер молдавского парламента Андриан Канду обвинил РФ в нарушении норм международного права. Он сообщил о намерении взыскать с Москвы миллиарды долларов за "оккупацию" Приднестровья, передает РИА Новости.

Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, еще до распада Советского Союза добивалось выхода из состава Молдавии, опасаясь, что страна присоединится к Румынии. В 1992 году после неудачной попытки молдавских властей силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

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