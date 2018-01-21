Пять человек погибли в аварии под Тулой

Пять человек стали жертвами лобового столкновения двух легковушек у села Ивановка на границе с Липецкой областью, сообщили в УМВД по Тульской области.

В 18.30 на дороге Ивановка-Грибоедово столкнулись ВАЗ-2111 и Nissan.

- Одной из причин аварии стали дорожные условия. Прошел снегопад, дорога там не чищена, там одна колея. Кто на чью "встречку" выехал, сейчас выясняется, - рассказал руководитель пресс-службы УМВД Андрей Ярцев.

Также имеется информация о двух пострадавших: мужчине и ребенке. На месте аварии работают представители полиции, медики и спасатели.