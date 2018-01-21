В Москве аэроэкспресс насмерть сбил 50-летнего мужчину

В Москве аэроэкспресс, следовавший от Белорусского вокзала в аэропорт "Шереметьево", сбил мужчину. От полученных травм он скончался на месте, его личность сейчас устанавливают.

Об этом "РГ" сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская. По ее словам, погибшему мужчине на вид 45-50 лет. "По предварительным данным, он переходил железнодорожные пути в неустановленном месте", - добавила Марковская.

Трагедия произошла неподалеку от станции "Тимирязевская". По факту произошедшего начата доследственная проверка, во время которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.