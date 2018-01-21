В Москве задержан находившийся 17 лет в розыске мужчина

В Москве полицейским удалось задержать мужчину, который находился в федеральном розыске с декабря 2000 года. Следствие полагает, что тогда он на участке федеральной трассы "М2-Крым" в Орловской области остановил грузовик, ранил водителя и пассажира, после чего забрал у них 400 тысяч рублей.

Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, местонахождение подозреваемого установили сотрудники отдела МВД России "Мценский" Орловской области совместно с коллегами из Московского уголовного розыска.

Уголовное дело в Мценске было возбуждено сразу после преступления в 2000 году по части 3 статьи 162 УК РФ ("Разбой"). Было установлено, что к нападению причастен мужчина 1965 года рождения, однако он скрылся и найти его долгое время не удавалось. Сейчас злоумышленника доставили в Мценск, где в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.