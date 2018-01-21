В Барнауле загорелось здание конторы купца Морозова XIX века

В центре Барнаула произошел пожар в здании, представляющем историческую ценность, - бывшей конторе купца Андрея Морозова, построенной в XIX веке. Предварительная причина - короткое замыкание электропроводки, сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Огонь на площади Свободы полыхал, несмотря на аномальный мороз - температура в городе утром опускалась до -39 градусов.

- В тушении пожара задействовано 79 человек, и 25 единиц техники. Пострадавших на данный момент не обнаружено, - сообщает региональное МЧС.

В настоящее время пожар локализован. Сумму ущерба специалисты пока не называют.

Справка "РГ"

Контора купца Андрея Морозова входит в комплекс строений, возведенных в центре Барнаула в конце XIX века. Морозов в ту пору был одним из богатейших людей на Алтае: торговал серебром, одеждой, посудой. В настоящее время в здании, которое имеет статус объекта культурного наследия, располагалось несколько магазинов.