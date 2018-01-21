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Рубрика: Происшествия
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Избрали мэру

Градоначальник Махачкалы арестован до предъявления официального обвинения
Текст: Тимур Алиев ("Российская газета", Махачкала)
Российская газета - Федеральный выпуск №7475 (12)
В воскресенье судья Советского суда Махачкалы постановил заключить мэра города Мусу Мусаева под стражу на десять суток - до тех пор, пока ему не предъявят обвинение.

Конец прошедшей недели стал "черной пятницей" для первых лиц администрации Махачкалы. Правоохранители задержали градоначальника Мусу Мусаева, в кабинетах мэра и его заместителей прошли обыски.

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В воскресенье состоялось заседание суда, на котором решался вопрос о мере пресечения главе города. Оно прошло в закрытом режиме. Фото- и видеосъемку судья Далгат Гаджиев не разрешил. Государственный обвинитель просил суд заключить мэра Махачкалы под стражу. По его мнению, "мэр может скрыться, препятствовать следствию, угрожать и оказывать давление на подчиненных для изменения показаний".

Адвокаты посчитали ходатайство о заключении под стражу необоснованным и просили суд назначить мэру домашний арест. Сам Мусаев заявил, что он "не из тех людей, которые бегут". В итоге судья постановил арестовать его на десять суток до предъявления официального обвинения. Возбуждено уголовное дело по статье "Совершение главой органа местного самоуправления действий, явно выходящих за пределы его полномочий, с причинением тяжких последствий".

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По версии следствия, в марте 2016 года Мусаев, заведомо зная, что земельный участок площадью около 17 тысяч квадратных метров является республиканской собственностью, незаконно подписал постановление о предоставлении его коммерческой компании в собственность за один миллион 100 тысяч рублей. Рыночная же стоимость участка, как полагает следствие, составляет около 81 миллиона рублей.

Мусаев своей вины не признал и заявил, что уголовное дело против него возбуждено необоснованно. "Два месяца назад я давал показания сотрудникам ФСБ по выделению этого участка. После этого провел совещание, где обсуждалась возможность отмены данного постановления. Однако главный юрист выступил категорически против, отметив, что таким образом мы пойдем на поводу ошибочного мнения Счетной палаты. Юрист заверил, что готов ответить за любую бумагу этого постановления", - заявил Мусаев и отметил, что его уголовное преследование связано с борьбой за кресло мэра.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
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Как рассказал журналистам адвокат мэра Сулейман Азуев, данный участок не был включен в Реестр республиканского имущества: "Прежде чем подписать постановление о выделении этого участка, Мусаев обратился с запросом в Минимущество Дагестана с просьбой разъяснить, является ли он собственностью республики. За подписью замминистра получен ответ: участок в реестре собственности Дагестана не значится. На сегодня в республике и городе разграничение права на земли не проведено. А федеральное законодательство говорит о том, что если разграничение земель с правом собственности не проведено и участок находится в определенном муниципалитете, то муниципальное образование вправе им распоряжаться. Это свидетельствует о том, что в действиях Мусаева нет состава преступления".

В свою очередь, следователи считают, что предъявленные защитой документы не свидетельствуют о невиновности мэра. Расследование уголовного дела взято на личный контроль председателем СК РФ Александром Бастрыкиным.

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