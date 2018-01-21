В Мурманской области в ДТП с автобусами погибли четыре человека

Следственный комитет Мурманской области возбудил уголовное дело по факту ДТП с двумя пассажирскими микроавтобусами. По предварительным данным, в аварии на федеральной трассе "Кола" погибли четыре человека, сообщили в воскресенье в ведомстве.

ЧП случилось вчера около 20 часов на 1450-м километре дороги. Столкнулись четыре транспортных средства, из которых два - маршрутные автобусы. Среди погибших в аварии - один несовершеннолетний, 2001 года рождения. Пострадали также семь человек, двое находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Следком региона возбудил уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. По информации прокуратуры Мурманской области, водитель легкового автомобиля по неустановленной пока причине первым столкнулся с микроавтобусом с пассажирами, двигавшимся навстречу. Его отбросило в другую иномарку, а потом в аварию попал еще один микроавтобус. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают причины ДТП, отрабатывают все версии.