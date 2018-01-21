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21.01.2018 15:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Волгоградом машину с тремя телами нашли через пять дней после ДТП

Текст: Марина Бровкина (Волгоград)

В Волгоградской области найдена иномарка с тремя погибшими. Смертельная авария, скорее всего, произошла пять дней назад.

В Мурманской области в ДТП с автобусами погибли четыре человека

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Волгоградской области, у трассы, ведущей в поселок Пронин, в кювете нашли разбитый Hyundai Solaris, рядом с которым находились тела погибших. По предварительным данным, ДТП произошло еще 16 января.

Иномарка под управлением 35-летнего водителя выехала из города Серафимович. В машине были еще два пассажира. Водитель не справился с управлением, автомобиль съехал с трассы и опрокинулся в овраг. Все находившиеся в нем люди погибли.

Найти в заснеженном овраге машину белого цвета было сложно, поэтому ее обнаружили только через пять дней после происшествия. Точную дату ДТП установят с помощью судебно-медицинской экспертизы.

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