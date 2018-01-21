Почти 24 года швейцарец Рене Фазель управляет Международной федерацией хоккея (ИИХФ). Но именно последние месяцы были, пожалуй, одними из самых трудных в его карьере. Олимпийский хоккейный турнир рисковал вслед за НХЛ потерять и представителей КХЛ. Но Фазель сохранял железное спокойствие. В эксклюзивном интервью "РГ" президент ИИХФ объяснил, почему.

Господин Фазель, российские команды выступят на Играх в Корее, пусть и под нейтральным флагом. Как прокомментируете такое решение?

Рене Фазель: Мужская хоккейная сборная вообще никак не была упомянута Родченковым. Что же касается женской команды, то Федерация хоккея России отреагировала правильно, заменив тренерский штаб и персонал. Игроки, признанные виновными, дисквалифицированы. Справедливо ли, не нам рассуждать. Все обвинение основывается на показаниях одного-единственного человека. Но невозможно и отрицать следы манипуляций с допинг-пробами. Я с самого начала говорил, что нам надо найти и наказать виновных - тренеров, атлетов, персонал, всех, кто того заслуживает. Но при этом мы должны защищать тех спортсменов, кто невиновен и не был вовлечен ни в какие схемы. И поэтому я по-настоящему боролся за хоккейные команды. Теперь же нам нужно принять решение МОК. Лично я очень рад, что президент России Владимир Путин принял решение отпустить спортсменов на Олимпиаду. Для атлетов это очень важное событие, к которому они готовятся четыре года. А Россия продемонстрировала настоящую приверженность и верность олимпийским идеалам, даже несмотря на столь жесткое решение.

В хоккее национальные федерации изначально поддерживали Россию - далеко не во всех видах спорта мы видели подобное. Почему, на ваш взгляд?

Рене Фазель: Девиз ИИХФ - уважение и честная игра. И нам необходимо это уважение, когда мы выходим на лед, поскольку хоккей - особенная игра. Во время матча хоккеисты сражаются, но затем они пожимают друг другу руки. Поэтому для меня то, что люди из других стран поддержали Россию, не стало сюрпризом. В хоккейном мире очень уважают Россию.

Когда нависла угроза отстранения России от Олимпиады, руководство КХЛ заявило, что в таком случае не отпустит своих игроков в Пхенчхан. Признайтесь, для вас это был тяжелый момент?

Рене Фазель: Я знаю Россию (улыбается). Россию умом не понять (эту фразу Фазель произнес на русском, причем почти без акцента. - Прим. авт.), но я пытаюсь. Если вы бьете медведя, он отвечает очень жестко. Поэтому я сохранял спокойствие. Многие звонили мне в этот момент, и отвечал: "тихо-тихо (еще одна фраза по-русски. - Прим. авт.), мы подождем и посмотрим, что произойдет". Я знаю, что русские - очень верные и честные, и понимал с самого начала, что этого не произойдет, поскольку в России уважают спортсменов и не будут их останавливать. Тут ведь уместно говорить о политике. Все эти решения, расследование, доклад Макларена - политическая составляющая в них была очень большой. И это меня очень огорчает и разочаровывает, что политика пытается вмешиваться в спорт. Но ситуация на данный момент такова, и нам приходится с этим жить. Моя задача как президента ИИХФ - защищать спорт. И, возвращаясь к поддержке России со стороны других команд и федераций, - это было спортивное, а не политическое решение. Если в дальнейшем мы забудем о спорте, мы потеряем все. Ведь спорт - это главное. Мы вместе проигрываем, вместе побеждаем, вместе учимся и стремимся к совершенству.

Рене Фазель: Поддержка России со стороны других хоккейных федераций - это спортивное, а не политическое решение. Если мы забудем о спорте, то потеряем все

Ходят слухи, что во время заседания МОК вы пригрозили выходом ИИХФ из олимпийского движения, если Россию полностью отстранят от Игр в Пхенчхане. И именно ваша жесткая позиция во многом изменила ситуацию. Это действительно так?

Рене Фазель: Это только слухи (многозначительно улыбается). За кулисами мы работали очень серьезно. Как я уже сказал, моя работа - защищать хоккей и спорт. И я продолжу это делать. Разумеется, не только ради России. Вы знаете, что я очень люблю вашу страну, часто приезжаю к вам. Но главное в данной ситуации - быть честными с людьми, со спортсменами. И я по-прежнему убежден, что не было никакой государственной системы поддержки допинга в Сочи. Отдельные люди пытались манипулировать с пробами - их нужно найти и дисквалифицировать, и это будет честно.

Сейчас идет активная дискуссия о будущем олимпийского хоккейного турнира. Вы недавно обмолвились, что есть планы организовать в феврале свое соревнование лучших сборных, а на Олимпиады отправлять молодежь. Это серьезный проект?

Рене Фазель: После того как МОК решил не оплачивать перелеты и страховки, некоторые члены ИИХФ действительно подходили ко мне и говорили: "Рене, если МОК не заинтересован в том, чтобы участвовали лучшие из лучших, и мы должны за это платить, зачем нам это?" ФИФА делает именно так - на Олимпиаду едут игроки не старше 23 лет, при этом летом проходит чемпионат мира по футболу. Да, у ФИФА немного другая ситуация - она контролирует футбол по всему миру, у нее нет НБА и НХЛ, как в баскетболе и хоккее. Но нам все равно следует подумать об этом, найти оптимальный баланс после Пекина.

Руководитель мирового хоккея был и игроком, и судьей, а по профессии он стоматолог. Фото: GettyImages

А как вам хоккейный турнир без НХЛ в Пхенчхане?

Рене Фазель: Лично я был очень разочарован решением НХЛ не приезжать. Прежде всего из-за болельщиков. Любители хоккея имеют право видеть лучших из лучших на крупнейшей сцене мирового спорта, которой для хоккея является зимняя Олимпиада. В том решении главной причиной стал вопрос денег, который решали между собой НХЛ и профсоюз игроков. Что же касается будущих Олимпиад, то мы посмотрим. Будут очень трудные переговоры между профсоюзом и НХЛ по поводу нового договора. Возможно, они начнутся в следующем году, или в 2020-м. Также нужно дождаться позиции МОК и организаторов Игр в Пекине. Для ИИХФ найти финансирование будет крайне сложно. Если нам придется заплатить 15 миллионов долларов, то мы просто потеряем их, хотя могли бы потратить их на развитие хоккея. Для нас это большие деньги, тогда как для МОК или НХЛ - не такая значительная сумма.

То есть молодежные сборные на Олимпиаде, если вопрос денег не решить, - реальная история?

Рене Фазель: Посмотрим. Если мы поедем на Олимпиаду молодежными сборными, то нужно организовать другой турнир лучших команд. Надо вести переговоры с НХЛ и профсоюзом игроков - как мы можем это сделать и когда. Определенно, такой турнир надо проводить в феврале, а не в сентябре, как это было на Кубке мира в Торонто. Нужно объявить перерыв в национальных лигах и сыграть в течение семи, максимум десяти дней. Так что в таком турнире изначально не может быть много команд - шесть или восемь. У меня есть определенные идеи, как это сделать, но их нужно обсуждать с НХЛ. Пока переговоров не было. Я - член МОК, и очень уважаю олимпийские идеалы. Но мне нужно защищать наш вид спорта и делать так, как будет лучше для хоккея. Поэтому следующие два-три года обещают быть очень насыщенными.

Турниром лучших команд мог бы стать Кубок мира. Но тот, что прошел в Торонто в 2016-м, не назовешь идеальным. Полупустые трибуны на многих матчах. Есть будущее у этого соревнования, или это была разовая акция?

Рене Фазель: О будущем мы не имеем права рассуждать, поскольку мы - всего лишь приглашенные гости. Но даты проведения, на мой взгляд, были выбраны не слишком удачно. В сентябре проходит плей-офф бейсбольной лиги, и интерес многих болельщиков в Торонто был прикован к матчам местной бейсбольной команды. Честно говоря, я тоже был удивлен слабой посещаемостью Кубка мира. С другой стороны, порадовала сборная Европы, которая стала настоящим сюрпризом. И ее пример показывает, что хоккейная команда живет настоящим моментом. Если у вас хороший тренер, хорошая атмосфера в коллективе, то вы можете сделать чудо.

Сборная России на Олимпиаде будет составлена фактически из игроков двух клубов - мы видим некое возвращение к советскому стилю формирования команды. У нее есть шансы выиграть "золото"?

Рене Фазель: Этот советский стиль был достаточно успешен. И это один из способов достичь цели, особенно сейчас, когда игроки из НХЛ не приедут на Олимпиаду. Да, это накладывает дополнительное давление на игроков и на всю команду, но ситуация такова. Этим и хорош наш вид спорта - сейчас никто в мире вам не скажет определенно, кто выиграет "золото" в Пхенчхане. И без НХЛ предсказать исход даже сложнее. Кстати, не стоит недооценивать сборные Канады и США. У них хорошие команды, игроки которых будут испытывать особенную мотивацию, представляя свои страны на Олимпиаде и заняв места больших звезд. Швеция и Финляндия хороши всегда, независимо от того, есть ли там игроки НХЛ или нет. Как и Чехия. А еще есть Германия, Норвегия, Швейцария, Словения, Корея - уверен, легких игр на Олимпиаде не будет вообще ни для кого.

Что вы ожидаете от хоккейного турнира в Пхенчхане в плане организации, интереса публики? Все-таки Южная Корея - не самая хоккейная страна.

Рене Фазель: Да, но они хорошо смотрелись в Москве на Евротуре. Играя дома, с особой мотивацией, они доставят проблемы многим, поэтому будет интересно следить за ними. Что же касается организации, то сейчас мы работаем совместно с МОК, федерациями Южной Кореи и КНДР над созданием объединенной женской команды. Открою вам небольшой секрет - в ИИХФ мы разрабатывали этот проект на протяжении трех лет. В прошлом сентябре я встречался с представителями обеих корейских федераций, чтобы подготовиться. Поэтому сейчас я счастлив тому, что мы оказались готовы в плане формы, состава команд. Идея такова - в сборную Южной Кореи включить от пяти до восьми девушек из КНДР. Теперь осталось лишь дождаться решения МОК по вопросу общей корейской делегации. Для спорта вообще очень важно объединять людей. А хоккей - один из немногих зимних видов, где можно сделать смешанную команду. Вторым является керлинг. Так что это великолепная идея - создать такую объединенную сборную.

Рене Фазель (слева) никогда не скрывал симпатий к России и к ее хоккейным руководителям. Фото: РИА Новости

Многие эксперты считают, что следующий чемпионат мира, который пройдет в Дании, будет по уровню даже сильнее олимпийского турнира, поскольку на него игроки из НХЛ как раз приедут. Согласны?

Рене Фазель: Иногда меня действительно впечатляют такие "специалисты". Я в хоккее столько лет, но рассуждать о реальном уровне… Могу лишь сказать, что хоккей - невероятный, великий вид спорта. И на любом уровне есть эмоции, дух, чувство товарищества. Мы играем для зрителей, а не для специалистов. Мы играем ради эмоций все тех же болельщиков, которые живут хоккеем. Да, я могу согласиться, что уровень этих турниров будет отличаться. Потому что уровень определяют имена, хотя и не всегда. Уверяю вас, что мы сделаем все возможное, чтобы болельщики собрались на трибунах и у телевизоров, и пережили эти эмоции, независимо от уровня. В любом случае в Копенгагене будет интересно, ведь для команд этот чемпионат мира станет неким реваншем за Олимпиаду.

Санкт-Петербург планирует принять чемпионат мира в 2024 году. Как вы на это смотрите?

Рене Фазель: Да, русские подают заявку, и у вас хорошие шансы. Не знаю точно, где планируется проводить матчи, но, если не ошибаюсь, будет построен новый дворец. Вы прекрасно знаете, как я люблю Санкт-Петербург. К этому времени я уже не буду президентом ИИХФ, но это - отличный выбор. Кроме того, в апреле 2018-го мы проведем в Челябинске и Магнитогорске чемпионат мира для игроков не старше 18 лет. Также планируем молодежный чемпионат мира в Новосибирске в 2022-м.

Предыдущий чемпионат мира в Кельне прошел с колоссальным успехом, и я был под большим впечатлением от увиденного там. Датчанам, которые принимают следующий турнир, будет сложно удержать такой уровень организации…

Рене Фазель: Согласен, это будет сложно. Но датчане очень активны. Они уже продали порядка 200 тысяч билетов, и это неплохой результат. Копенгаген - очень красивый город, который наверняка привлечет людей. Могу только призвать болельщиков приехать в Копенгаген и убедиться в том, что там интересно. К тому же географически он удачно расположен - рядом с Германией, со Швецией. Очень надеюсь, что в Дании будет отличная атмосфера и хорошая посещаемость.

Датчане впервые принимают чемпионат мира. Есть ли какие-то сложности в плане организации?

Рене Фазель: В Хернинге, втором городе чемпионата, есть определенные сложности с гостиницами. Они решили проводить турнир там, хотя мы обсуждали вариант, чтобы вторым городом стал шведский Мальме. Но датчане не были заинтересованы в таком варианте и захотели провести чемпионат полностью у себя. А результат мы увидим.