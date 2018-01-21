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21.01.2018 19:40
Рубрика: Экономика

Договор дороже

РФ готова работать с ОПЕК по окончании сделки о нефтедобыче
Текст: Александра Воздвиженская
Российская газета - Федеральный выпуск №7475 (12)
Министры стран ОПЕК+ решили не менять условия сделки о сокращении нефтедобычи: ее действие сохранится до конца года. По окончании срока Россия готова сохранить текущий формат встреч на министерском уровне. Об этом 21 января заявил министр энергетики РФ Александр Новак на заседании мониторингового комитета ОПЕК+, который следит за уровнем исполнения сделки.

Рынок опасался, что министры будут обсуждать плавный выход из сделки, однако этого не произошло, сообщил министр нефти и газа Омана Мухаммед ар-Румхи. Новак высказал мнение, что мировой рынок нефти должен сбалансироваться в этом году. В свою очередь министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих уточнил, что, по его оценкам, избыток предложения над спросом сохранится в течение первого полугодия. То есть пока нет причин обсуждать условия выхода из сделки заранее.

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Растущий спрос на сырье в мире в 2018 году, скорее всего, перекроет грядущее увеличение производства сланцевой нефти в США на фоне высоких цен, добавил аль-Фалих. Кроме того, ожидается дальнейшее снижение добычи в Венесуэле, Мексике и Северном море, что благоприятно для рынка, полагает он.

Основная цель, которую поставили участники сделки ОПЕК+, - это снижение складских запасов нефти в странах ОЭСР до среднего за пять лет значения, то есть до 2,811 миллиарда баррелей. Стоимость нефти не главный фактор, напомнил Новак. По словам аль-Фалиха, ОПЕК+ намерена выработать новую цель сделки до июня этого года, объяснив это тем, что понятие "нормального уровня" запасов изменчиво.

В среднем страны - участницы соглашения (24 государства) выполняли его условия в 2017 году на 107 процентов, сообщил мониторинговый комитет. Чаще всего не вписывались в квоты Ирак и Казахстан, с которыми министры ОПЕК+ провели отдельную консультацию. По словам аль-Фалиха, они заверили, что снизят производство в этом году. Если на рынке не будет потрясений, то стоимость нефти сохранится в коридоре 65-75 долларов за баррель, выразил уверенность ар-Румхи.

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