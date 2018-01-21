Рынок опасался, что министры будут обсуждать плавный выход из сделки, однако этого не произошло, сообщил министр нефти и газа Омана Мухаммед ар-Румхи. Новак высказал мнение, что мировой рынок нефти должен сбалансироваться в этом году. В свою очередь министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих уточнил, что, по его оценкам, избыток предложения над спросом сохранится в течение первого полугодия. То есть пока нет причин обсуждать условия выхода из сделки заранее.
Растущий спрос на сырье в мире в 2018 году, скорее всего, перекроет грядущее увеличение производства сланцевой нефти в США на фоне высоких цен, добавил аль-Фалих. Кроме того, ожидается дальнейшее снижение добычи в Венесуэле, Мексике и Северном море, что благоприятно для рынка, полагает он.
Основная цель, которую поставили участники сделки ОПЕК+, - это снижение складских запасов нефти в странах ОЭСР до среднего за пять лет значения, то есть до 2,811 миллиарда баррелей. Стоимость нефти не главный фактор, напомнил Новак. По словам аль-Фалиха, ОПЕК+ намерена выработать новую цель сделки до июня этого года, объяснив это тем, что понятие "нормального уровня" запасов изменчиво.
В среднем страны - участницы соглашения (24 государства) выполняли его условия в 2017 году на 107 процентов, сообщил мониторинговый комитет. Чаще всего не вписывались в квоты Ирак и Казахстан, с которыми министры ОПЕК+ провели отдельную консультацию. По словам аль-Фалиха, они заверили, что снизят производство в этом году. Если на рынке не будет потрясений, то стоимость нефти сохранится в коридоре 65-75 долларов за баррель, выразил уверенность ар-Румхи.